أول شريك عقاري لأرسنال.. 1000 طائرة في دبي وجناج في ملعب الإمارات

سيحصل أرسنال الإنجليزي على أول شريك عقاري في تاريخه، بعد توقيعه عقدا مع شركة شوبا العقارية، إحدى الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والتي تتخذ من دبي مقراً لها، في وقت سابق.

حضر حفل التوقيع كلٌّ من رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة “شوبا العقارية”؛ وفرانسيس ألفرد، المدير العام لشركة “شوبا العقارية”؛ وجولييت سلوت، المدير التجاري لنادي “أرسنال”؛ إلى جانب أسطورة النادي الإنجليزي العريق سول كامبل.

وتمتد هذه الشراكة لعدة سنوات، وستكون بموجبها “شوبا العقارية” الشريك العقاري العالمي الرسمي للنادي، حيث ستُعرض علامتها التجارية في كافة المباريات المحلية لفريقي الرجال والسيدات التي تقام على استاد الإمارات، فضلا عن تنظيم مبادراتٍ لتطوير الرياضة في دبي وخارجها، بما في ذلك استضافة أنشطة وتجارب لرياضة كرة القدم، مثل عيادات كرة القدم للشباب والبطولات والندوات.

وستحصل شركة “شوبا العقارية” على حقوق تسمية “ذا دبليو أم كلوب” (The WM Club)، وهو جناحٌ فاخر للضيافة أيام المباريات في استاد الإمارات،

واحتفالاً بالشراكة، ستقوم مجموعة مؤلفة من 1000 طائرة بدون طيار بعرض جوي في سماء مساكن شاطئ جميرا في دبي في وقت لاحق الجمعة لمدة 15 دقيقة. وسيسلط العرض الضوء على الإرث العريق لنادي “أرسنال” والقيم المشتركة للعلامتين التجاريتين.