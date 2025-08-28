أول شحنة من النفط الخام السوري تُشحن إلى إيطاليا

أفادت بلومبيرغ أن مجموعة فيتول Vitol Group ، ومقرها سويسرا، وهي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، ستستلم قريبًا أول شحنة من النفط الخام السوري، وتصدرها، وتنقلها إلى مصفاة في إيطاليا. وأشار التقرير إلى أنه “من المقرر تحميل الشحنة يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره المصدر”. ورفضت الشركة التعليق، ولم تستجب وزارة الطاقة السورية لطلبات التعليق. شهدت الأشهر القليلة الماضية تقليص البنتاغون لاحتلاله حقول النفط والغاز السورية وبالقرب منها في الشمال الشرقي، حيث دعمت القوات الأمريكية منذ فترة طويلة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) الكردية والعربية.

ليس من الواضح نوع الاتفاق الذي ربما تم التوصل إليه سرًا بين الجماعات الكردية، وحكومة الشرع ، والجيش الأمريكي. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أعلن علنًا أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا “لتأمين النفط”. في نهاية المطاف، سعى مسؤولو الأمن القومي الأمريكيون إلى حرمان مناطق حكومة الأسد من الموارد الحيوية، بهدف خنق دمشق وإخضاعها. وقُدّر إنتاج البلاد قبل عام 2011 بمئات الآلاف من البراميل يوميًا – وهو ما يكفي بالكاد لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة. خلال الحرب بالوكالة والاحتلال الأمريكي لمحافظتي دير الزور والحسكة، كان حوالي 90% من النفط الخام السوري يأتي من إيران. واستمر نقص الوقود، واصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وعانى السوريون كثيرًا خلال الحرب، وفي ظل العقوبات الدولية من نقص الوقود والخدمات الرئيسية.

توقيع عقد لشراء الطاقة (PPA) لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في حماة



وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عقداً مع الشركة السورية-التركية للطاقة (STE) لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة كفربهم بمحافظة حماة، بقدرة 100 ميغاواط. pic.twitter.com/R1RUGRkvhS — وزارة الطاقة السورية (@SyrMOfE) August 27, 2025