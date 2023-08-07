مصر توقع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

وقعت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع.

وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، حفل التوقيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عاشور إن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقاً للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.

وأكد على جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع والذي تُوج بتوقيع عقود اليوم، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن هناك حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حيث تأتى مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية في مقدمة تلك المبادرات.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر الدكتور محمود صقر إن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع يأتي ضمن برنامج “نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي” والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير/شباط 2023 بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأوضح “صقر” أنه قد تقدم من خلالها 26 مقترحاً من 21 جهة (جامعات، قطاع خاص، أفراد، قطاع عام، مراكز بحثية)، وبعد التقييم الفني والعلمي للمقترحات وافق أعضاء اللجنة الفنية للتقييم المكونة من خبراء أكاديميين وخبراء من الصناعة على تنفيذ مقترحين.

وأضاف إن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030.

كما شهد عاشور، اليوم الإثنين، أيضاً، توقيع عقد الدورة الخامسة من “رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع” بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة عين شمس، وعلى هامش التوقيع كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورمولا الطلاب، والتي أقيمت في المملكة المتحدة.