أول سيارة تقود نفسها من المصنع إلى منزلك بعد شراءها من النت من شركة تسلا

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن إنجاز في مجال القيادة الذاتية، حيث قامت سيارة من طراز “موديل واي” (Model Y) بقيادة نفسها ذاتيًا من مصنع تسلا بالقرب من أوستن إلى منزل أحد العملاء. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها تسلا بتسليم سيارة بهذه الطريقة دون أي تدخل بشري.

تفاصيل التسليم الذاتي

نشر ماسك تدوينة على منصة “إكس”، موضحًا أن عملية التسليم شملت القيادة داخل المدينة وعبر الطرق السريعة، وأن السيارة لم يكن بداخلها أي شخص أو مُتحكم عن بُعد. وقد سبق هذا الإنجاز الموعد الذي حدده ماسك سابقًا للتسليم الذاتي الأول، والذي كان مقررًا في 28 يونيو، وهو يصادف عيد ميلاده الرابع والخمسين. وأشار أشوك إلوسوامي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية في تسلا، إلى أن السيارة وصلت إلى سرعة قصوى بلغت 72 ميلاً في الساعة أثناء رحلتها. وبينما لم يُنشر أي فيديو للحدث بعد، وعد ماسك بنشره قريبًا.

رهانات تسلا على الذكاء الاصطناعي

يُسلط هذا الحدث الضوء على تركيز ماسك الشديد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات كمستقبل لشركة تسلا. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق تسلا لخدمة الروبوتاكسي المنتظرة منذ فترة طويلة في 22 يونيو. حيث أتاحت الشركة لمجموعة مختارة من المؤثرين والمستثمرين فرصة تجربة أسطول صغير من سيارات “موديل واي” ذاتية القيادة في نطاق محدود بمدينة أوستن. يعتمد ماسك بشكل كبير على إنتاج أعداد ضخمة من سيارات الروبوتاكسي وروبوتات “أوبتيموس” الشبيهة بالبشر لدعم المرحلة القادمة من نمو تسلا. يأتي هذا التوجه في ظل تحديات تواجهها الشركة، مثل تراجع المبيعات في أسواق رئيسية وردود فعل سلبية من المستهلكين، بالإضافة إلى استقالة عدد من المديرين التنفيذيين مؤخرًا.

تُعدّ عملية التسليم الذاتي امتدادًا لقدرات سابقة عرضتها تسلا في أبريل الماضي، حيث أظهرت مقاطع فيديو سيارات تتحرك ذاتيًا من خطوط الإنتاج إلى ساحات الشحن قبل التصدير. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه العمليات ستصبح جزءًا أساسيًا من عمليات تسلا التشغيلية.

First time that a car has delivered itself to its owner! https://t.co/xgZBRDaMiX — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025