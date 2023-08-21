مويضي المطيري by مويضي المطيري

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تسجيل أول سفينة عُمانية للصيد بميناء السلطان قابوس

تعد أول دولة عربية تسجل سفينة صيد

مويضي المطيري by مويضي المطيري

سجلت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية أول سفينة عُمانية تعمل بنشاط الصيد باسم ”أكيلا” تابعة لشركة أسماك السطح العُمانية إحدى شركات شركة تنمية أسماك عُمان.

وتم تسجيل السفينة لدى المديرية العامة للشؤون البحرية، بعد اكتمال إجراءات تسجيلها في قسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس حسب اللوائح المنظمة بهذا الشأن، حيث صممت السفينة وفقًا لأعلى المعايير الدولية والذي يعكس التزام شركة تنمية أسماك عُمان بممارسات الصيد المستدام والنمو الاقتصادي في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان.

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