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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أول سفيرة عراقية في السعودية

أصبحت صفية طالب السهيل أول سفيرة عراقية لدى السعودية

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صفية السهيل
أصبحت صفية السهيل أول سفيرة عراقية في السعودية

قدمت صفية طالب السهيل سفيرة جمهورية العراق المعينة لدى المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية لشؤون المراسم عبد المجيد السماري.

وتعد صفية طالب السهيل أول سفيرة عراقية في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسُبُل تعزيزها بما يُحقـِّق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكدت السفيرة حرص العراق على توطيد علاقاته مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مُختلِف المجالات، فضلاً عن حرصه على أن يكون لديه أعلى تمثيل وهو سفير مُفوض وفوق العادة، معبرة عن سعادتها لتمثيل العراق لدى المملكة، مؤكدة أنها ستبذل الجُهُود اللازمة لتطوير علاقات البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة في علاقاتهما.

من جانبه أعرب وكيل الوزارة، عن أمنياته للسيّدة السفيرة بالمُوفقية، والنجاح في مهامِّها الدبلوماسيَّة في الرياض، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كل الدعم لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسيّة، مُشيراً إلى ضرورة العمل، والتعاون خدمة للبلدين الجارين.

وصفية السهيل سياسية عراقية وابنة عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة بغداد طالب السهيل، وتعد أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، واول عراقية تترأس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية مع الاتحاد الاوربي، قبل أن يتم اختيارها سفيرة في مركز الوزارة ورئيسة لدائرة أوروبا منذ سبتمبر/أيلول 2014.

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