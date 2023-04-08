أول سعودية تشارك في بطولة العالم لكمال الأجسام

سلط تقرير اليوم السبت الضوء على أول شابة سعودية تشارك في بطولة العالم لكمال الأجسام (فيزيك) في حادثة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة “عكاظ” اليومية إن شروق بخاري شاركت في بطولات عدة لكمال الأجسام وحصدت مراكز أولى، مؤكدة بفخرها لتحقيقها لقب بطلة العالم في الفزيك كأول بنت سعودية في تاريخ المملكة تحقق هذا الإنجاز.

واختارت شروق بخاري هذه لعبة كمال الأجسام لاهتمامها بالمقام الأول بجمال الأجسام وتناسقها، وعلى الرغم من مواجهتها صعوبات لكنها تمكّنت من تحقيق بطولات مختلفة.

وبدأت شروق رياضة كمال الأجسام في العام 2018، “لأنها تهتم بجمال الأجسام وتناسقها وكنت سابقاً لاعبة كرة قدم في فريق الأمل النسائي من الطائف”.

وأكدت شروق أن والديها “هما المشجعان الأول، كما أن أهلي وصديقاتي شجعوني في بداية مشواري”.

صعوبات

قالت شروق “نعم واجهت صعوبات شديدة، لكنني استمررت حتى تمكنت من تحقيق بطولات صعبة والحمد لله”.

وأضافت “أنام حوالي الساعة 12 ليلاً، في الصباح أتمرن، أحافظ على الأكل الصحي، تقريبا أتناول 4 إلى 5 وجبات في اليوم، وأراعي احتياجات جسمي من البروتين والدهون والألياف. أما التمارين فهي مكثفه جداً من الأحد للخميس، وأتمرن بين نصف ساعة إلى ساعتين حسب التمرين. أما يوم الجمعة فهو يوم راحة”.

وأوضحت أنها شاركت في بطولة المملكة في 2019 وحصلت على المركز الأول، وتأهلت لبطولة أولمبيا العالمية في دبي، وفازت بالمركز الاول في فئتِي وهي (الفزيك) وحصلت على لقب بطلة العالم في الفزيك كأول بنت سعودية في تاريخ المملكة تحقق هذا الإنجاز.

كمال الأجسام النسائية بعيدة عن الضوء

قالت شروق إن كمال الأجسام “لا تحظى بتسليط الضوء عليها في المملكة ضمن فئة النساء، لكن خارج المملكة فهي محل الاهتمام الإعلامي الكبير”.

شروق البخاري في مقابلة سابقة مع قناة روتانا خليجية

طموحات

تطمح شروق “بإذن الله، في فتح نادٍ وتخصيص فصول لكمال الأجسام، وأن أصل بكل شخص للمستوى الذي يطمح له”.

وأوضحت أنها “شاركت في كرة القدم سابقاً مع فريقي الأمل في أول دوري نسائي في 2020 و2021 النسخة الأولى، وشاركت في بطولة كأس العالم في الرياض، أما من ناحية كمال الأجسام فقد شاركت في بطولة المملكة الأولى التجريبية وبطولة أولمبيا في دبي”.

دعم

قالت شروق “هناك بطولة ستقام في تونس بعد ستة شهور، والاحتمال الكبير هو عدم مشاركتي فيها؛ لأن رياضة كمال الأجسام مكلفة جداً، ولا بد أن يكون معي داعم مادي يدعمني من ناحية التغذية والمكملات، لأنها أمور مكلفة جداً”.

وختمت شروق حديثها قائلة إن “البنت السعودية قادرة على تحقيق إنجازات في أي مجال، وأنصحها بقوة بالإرادة والاستمرارية لتجاوز أي صعوبات”.