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أول سعودية تتولى منصباً قيادياً إقليمياً في شركة ذكاء اصطناعي عالمية

سارة آل الشيخ تتولى منصب نائب الرئيس الإقليمي في المملكة العربية السعودية لشركة يو آي باث للذكاء الاصطناعي والأتمتة

فريق التحرير by فريق التحرير
 يو آي باث UiPath تعين سارة آل الشيخ نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام للشركة

 
أعلنت اليوم شركة  يو آي باث UiPath المعروفة عالمياً في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي عن تعيين سارة آل الشيخ في منصب نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام للشركة في السعودية والكويت والبحرين، تزامناً مع تسارع الطلب على تقنيات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي لتكون أول سيدة سعودية تتولى منصباً قيادياً في الشركة في السعودية والكويت والبحرين، وتمرست سارة بخبرة تتجاوز عشرة أعوام، ويأتي تعيينها بهدف قيادة النمو الإقليمي ونجاح العملاء.

وتتولى آل الشيخ، من مقرها في الرياض، قيادة استراتيجية شركة يو آي باث للنمو ودعم العملاء في الدول الثلاث، إلى جانب إدارتها للمكتب الإقليمي للشركة في الرياض. وتشمل أولوياتها تسريع التوسع في القطاعات الحيوية مثل الحكومة والمصارف والطاقة وغيرها، فضلاً عن تعزيز شبكة الشركاء، ودعم نجاح مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق لدى العملاء.

زخم متسارع في انتشار الأتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي

تسير منطقة الخليج بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي، مع توجه متزايد لدى المؤسسات نحو اعتماد تقنيات الأتمتة المتقدمة لتعزيز الكفاءة والتنافسية. وتعد شركة يو آي باث في طليعة هذا التحول، من خلال تمكين الشركات والجهات الحكومية من بناء منظومات أتمتة متكاملة تعتمد على الدمج السلس بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات البرمجية وفرق العمل البشرية. ويعكس تعيين آل الشيخ التطور الذي تشهده الشركة في المنطقة، خصوصاً بعد عملها عن كثب مع عملاء الشركة وقيادتها الناجحة لقطاعي القطاع العام وصندوق الاستثمارات العامة منذ انضمامها في عام 2023. ويأتي هذا القرار تماشياً مع سعي شركة يو آي باث إلى تعزيز دورها في دعم رؤية السعودية 2030 عبر ترسيخ الابتكار وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف تمكين المرأة. ويجسد هذا التعيين التغيرات الجذرية التي تمر بها المملكة، وخاصة في مجال تمكين الكفاءات النسائية ضمن المناصب القيادية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.

تتمتع آل الشيخ بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في مؤسسات تقنية عالمية رائدة مثل HP وIBM وSAP، وتمثل جيلاً من الشباب السعودي الذي يتولى قيادة مسيرة التحول والابتكار في قطاع التكنولوجيا. وتعليقاً على التعيين، قالت سارة آل الشيخ، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة يو آي باث في السعودية والكويت والبحرين: “يشرفني تولي هذا المنصب في مرحلة تشهد فيها المملكة تسارعاً كبيراً في مسارات التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي في استراتيجيتها الوطنية تماشياً مع تقديم يو آي باث اليوم لمنصة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة عملائنا على إعادة رسم ملامح طرق العمل لتكون أكثر سرعة وذكاء واستقلالية، في مسيرة تساهم شركة يو آي باث فيها بدور محوري”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...