أول زورق أميركي من دون قبطان يُبحر عبر الخليج العربي

أطلقت القوات البحرية الأميركية زورقها الأول من دون قبطان في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يُعد ممراً مائياً مهماً لإمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت أسوشيتد برس أن البحرية الأمريكية أبحرت يوم الأربعاء بزورقها الأول بدون قبطان وقال المتحدث باسم البحرية ، القائد تيموثي هوكينز ، إن الرحلة التي قام بها المركب إل 3 هاريس أريبيان فوكس ماست L3 Harris Arabian Fox Mast-13 ، وهو زورق سريع بطول 13 مترًا يحمل أجهزة استشعار وكاميرات ، جذبت انتباه الحرس الثوري الإيراني ، لكن تمت عملية دون وقوع حوادث. ورافق المركب سفينتين حربيتين من خفر السواحل الأمريكيين ، تشارلز مولثروب وجون شيرمان.

وعبر المركب المسير والسفن المرافقة له بأمان عبر المضيق ، وهو ممر مائي مزدحم بين إيران وسلطنة عمان يبلغ عرض أضيقه 33 كيلومترًا فقط. يمر خُمس النفط عبر المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان.

يقوم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين بدوريات في مياه الشرق الأوسط ، وخاصة الخليج العربي ومضيق هرمز ، لإبقاء الممرات المائية مفتوحة أمام التجارة الدولية ، وكذلك حماية المصالح الأمريكية والحلفاء.

أطلق الأسطول الخامس فريق عمل خاص بالمراكب الروبوتية بدون قبطان العام الماضي ، بهدف الحصول على أسطول من حوالي 100 مركب مسيرة عن بعد على سطح البحر وبعض منها غواصات مسيرة تعمل في المنطقة.



تقول البحرية الأمريكية إن السفينة ، التي يمكنها جمع المعلومات ورسم خرائط لقاع البحر تقوم بمهام مدتها 12 شهرًا دون الحاجة إلى وقود أو شحن للبطارية.