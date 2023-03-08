اليوم العالمي للمرأة 2023.. أول رحلة لطيران الجزيرة يشغلها طاقم نسائي بالكامل

أصبحت شركة طيران الجزيرة أول شركة طيران كويتية تحلّق بأفراد طاقم نسائي بالكامل، إذ قام أفراد الطاقم النسائي بتسيير الرحلة من الكويت إلى الرياض والعكس احتفالاً باليوم العالمي للمرأة ودعماً لكل ما يرمز إليه هذا اليوم من تشجيع التنوع والمساواة بين الجنسين وكذلك تمكين المرأة.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة في صناعة يهيمن عليها طواقم من الرجال أغلبهم، حيث حلّق أفراد الطاقم النسائي المكوّن من ثمانية أفراد بما فيهم قائدة الطائرة المسؤولة ومساعدتها، في طائرة من طراز إيرباص A320neo وعلى متنها 172 راكباً.

هذه المبادرة من شركة طيران الجزيرة تسلط الضوء أيضاً على عنوان اليوم العالمي للمرأة لهذا العام وهو #EmbraceEquity (احتضان المساوة).

وأعربت عضو مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، سهام الحسيني، عن سعادتها لكونها على متن هذه الرحلة المتجة إلى الرياض التي يقودها أفراد طاقم نسائي بالكامل في اليوم العالمي للمرأة، إذ قامت بتهنئة الطاقم بأكمله بقيادة الكابتن إليف جوفيلر وكذلك فريق العمليات الأرضية في الشركة.

وقالت الحسيني: “تعد صناعة الطيران واحدة من أكثر الأماكن حيويةً لبناء مسيرة مهنية مثمرة وصعود السلم الوظيفي، وأتطلع للسفر على المزيد من الرحلات التي تقودها طواقم نسائية وتدعمها مهندسات على الأرض”.

ويعمل في الشركة اليوم أكثر من 1200 موظف من 68 جنسية، حيث تشجع شركة طيران الجزيرة على التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين. و تلتزم الشركة بمبادرة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) 25 بحلول عام 2025 وهي مبادرة تهدف إلى تغيير موازنة الجنسين العاملين في القطاع.

من ناحيته، قام الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران، بتسليط الضوء على النتائج القياسية التي أعلنت الشركة عنها في بداية هذا العام، وتلتها إطلاق رحلات إلى وجهتين جديدتين، واليوم الإعلان عن هذه الرحلة التاريخية.

وتقدّم راماشاندران بالتقدير والعرفان إلى جميع أفراد طاقم الشركة على الخدمات التشغيلية التي يقومون بها كل يوم، قائلاً “إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا، وبالنسبة لهؤلاء النساء المجتهدات، إنه مجرد يوم آخر في العمل. في الشركة، الموظفون هم العمود الفقري لشركتنا ونفخر بأنفسنا لكوننا صاحب عمل قائم على أساس تكافئ الفرص”.