سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أول رحلة شحن بحرية لعملاق الغذاء كارجيل بسفينة بطاقة الرياح

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت مجموعة السلع الأمريكية العملاقة كارجيل يوم الإثنين ، إن سفينة البضائع بطاقة الرياح أبحرت في رحلتها الأولى بعد تزويدها بأشرعة خاصة.

تهدف الرحلة بحسب كارجيل ، وهي ثالث أكبر شركة منتجة للحوم في العالم ، لتحليل كيفية تطويع طاقة الرياح لتخفيض الانبعاثات واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع الشحن.

كارجيل، وهي واحدة من كبرى شركات استئجار السفن في العالم، سبق وأعلنت أنها تكثف مساعيها لاستخدام طاقة الرياح في سفن الشحن مع تحركها لخفض الانبعاثات من أسطولها المستأجر

وبهذه الرحلة تجري كارجيل اختبارا على سفينة حبوب سائبة جافة على متنها بضائع بتركيب شراعين  

ونقلت رويترز أنه ستتم مراقبة أداء الشراعين عن كثب لتحسين تصميمهما وتشغيلهما وأدائهما، وتستكشف الشركة أيضا تقنيات دفع مختلفة بمساعدة الرياح، مضيفا أن الرياح لن تصل بالمجموعة إلى مستوى الحياد الكربوني لكنها خطوة في الطريق إلى ذلك.

يستكشف قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على 90 بالمئة من التجارة العالمية وهو أحد أكبر مسببات التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية بما يقرب من 3 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فرص استخدام الرياح استجابة لما يتعرض له هذا القطاع من ضغوط من المستثمرين والمجموعات البيئية لتسريع إزالة الكربون – ويقوم بتجربة عدد من التقنيات المختلفة بما في ذلك الأمونيا والميثانول في محاولة للابتعاد عن وقود السفن الملوثة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...