أول رحلة إلى مطار البحر الأحمر قادمة من الرياض

هبطت رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية في المدرج الجديد بمطار البحر الأحمر الدولي، قادمة من الرياض، اليوم، لتكون هذه الرحلة أول رحلة تهبط في هذا المطار.

وستضيف “الخطوط السعودية” وجهة “مطار البحر الأحمر الدولي” إلى جدول رحلاتها بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الخميس والسبت، حيث تستغرق الرحلة من “مطار الملك خالد الدولي” في الرياض، وصولاً لـ “مطار البحر الأحمر الدولي” أقل من ساعتين، ثم تعود للرياض في وقت لاحق من نفس اليوم.

و تنطلق رحلة يوم الخميس من العاصمة الرياض في الساعة 10:50 صباحاً، وتعود عند الساعة 13:35 مساءً، فيما تغادر الرحلة الأخرى من الرياض أيضاً كل يوم سبت الساعة 12.50 مساءً، ثم تعود في نفس اليوم الساعة 15:35 مساءً.

ومن المقرر أن يتم العمل على توسعة مطار البحر الأحمر لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من العام المقبل، بالإضافة للعمل على افتتاح المزيد من منتجعات شركة البحر الأحمر الدولية التي ستستقبل زوارها ضمن المرحلة الأولى.

كما كشفت الشركة اليوم عن العلامة التجارية الجديدة لـ “مطار البحر الأحمر الدولي”، مرجحة أن يرى الزوار العلامة التجارية بأشكال مختلفة في نقاط متعددة في المطار، بدءاً من مبنى الركاب والزي الموحد للموظفين، حتى مركبات التنقل الكهربائية التي ستنقلهم من المطار إلى وجهتهم المقررة.

يُذكر أن “مطار البحر الأحمر الدولي” يجسد أيقونة العلامة التجارية، من حيث الإبداع المعماري في التصميم، حيث تم استلهام تشكيل الهوية من عين الطائر للجزء الخارجي من المطار، ويعبر عن الإبداع والحداثة والرقي للعلامة التجارية بطريقة معاصرة ومميزة.