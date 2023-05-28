أول رائدة فضاء مسلمة توثق مرورها فوق مكة المكرمة

وثقت أول رائدة فضاء سعودية وأول رائدة عربية مسلمة تصل إلى الفضاء مرورها فوق مكة المكرمة في مشهد مميز من داخل محطة الفضاء الدولية.

ونشرت ريانة برناوي عبر حسابها في تويتر، الجمعة، مقطع فيديو لمرور المحطة فوق الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية ورؤية الحرم المكي بالعين المجردة قائلة “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء



Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

ووصلت ريانة برناوي (34 عاماً) أول رائدة فضاء عربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية يوم 21 مايو/أيار الماضي برفقة مواطنها علي القرني -وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية- في مهمة خاصة تستغرق نحو 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ “فالكون 9” الذي صنعته شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في رحلة تنظمها شركة أكسيوم سبيس الأمريكية.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت ريانة برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين الماضي “تحيّة طيبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع”.

وأضافت ريانة أن “الرحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين”.

وريانة برناوي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.