أول دواء يبتكره الذكاء الاصطناعي يدخل التجارب على البشر

بدأت شركة تكنولوجيا حيوية مدعومة من قبل مجموعة “فوسون” الصينية وعملاق الأسهم الخاصة واربورغ بينكوس ، واحدة من أولى التجارب البشرية في المرحلة المتوسطة لعقار تم اكتشافه وتصميمه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز“.

وقد دخل أول دواء ابتُكر بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي في تجارب سريرية مع مرضى من البشر هذا الأسبوع.

فقد ابتكرت “إنسيليكو للطب” “Insilico Medicine“، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية مقرها هونغ كونغ بتمويل يزيد عن 400 مليون دولار، العقار “INS018_055” كعلاج للتليّف الرئوي، وهو مرض مزمن يسبب ندبات في الرئتين.

وتؤثر هذه الحالة، التي ازداد انتشارها في العقود الأخيرة، حالياً على حوالي 100 ألف شخص في الولايات المتحدة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون سنتين إلى خمس سنوات إذا لم يتم تعالج، وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة.

وقال أليكس زافورونكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إنسيليكو للطب”: “إنه أول دواء مولّج بالكامل بالذكاء الاصطناعي يصل إلى التجارب السريرية البشرية، وتحديداً تجارب المرحلة الثانية مع المرضى”.

وأردف: “في حين أن هناك عقاقير أخرى مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي قيد التجارب، فإن عقارنا هو أول دواء له هدف جديد تم اكتشافه وتصميمه بواسطة الذكاء الاصطناعي”.

ولفت زافورونكوف إلى أن عملية اكتشاف الدواء الجديد بدأت في عام 2020، على أمل اختراع دواء للتغلب على التحديات مع العلاجات الحالية للحالة المرضيّة، والتي تركز في الغالب على إبطاء التقدم ويمكن أن تسبب آثاراً جانبية غير مريحة.

وأضاف أن “إنسيليكو” اختارت التركيز على التليّف الرئوي جزئياً بسبب الآثار المترتبة على الحالة في الشيخوخة، لكن الشركة لديها عقاران آخران تم إنتاجهما جزئياً بالذكاء الاصطناعي في المرحلة السريرية، أحدهما دواء لكورونا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، والآخر هو دواء للسرطان “لعلاج الأورام الصلبة”، والذي حصل مؤخراً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لبدء التجارب السريرية.

وقال زهافورونكوف: “عندما تم إطلاق هذه الشركة، كنا نركز على الخوارزميات التي يمكن أن تكتشف وتصمم جزيئات جديدة، ولم أتخيل مطلقاً في تلك الأيام الأولى أنني سأقوم بأخذ عقاقير الذكاء الاصطناعي الخاصة بي في التجارب السريرية مع المرضى. لكننا أدركنا أنه من أجل التحقق من صحة نظامنا الأساسي للذكاء الاصطناعي، احتجنا ليس فقط لتصميم دواء جديد لهدف جديد وإدخاله في التجارب السريرية لإثبات نجاح تقنيتنا”.

ويتوقّع زهافورونكوف الحصول على نتائج من تجربة المرحلة الثانية الحالية العام المقبل، مضيفاً أنه من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق للمراحل المستقبلية، خاصة أن المرض نادر نسبياً ويجب على المرضى استيفاء معايير محددة.

وأضاف: “نحن متفائلون بأن هذا الدواء سيكون جاهزاً للسوق، ويصل إلى المرضى الذين قد يستفيدون منه في السنوات القليلة المقبلة”.