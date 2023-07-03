أول دواء لإعادة نمو الأسنان ينتقل نحو التجارب السريرية في اليابان

أوساكا – يحرز فريق بحثي ياباني تقدمًا في تطوير دواء رائد يمكن أن يسمح للناس بتنمية أسنان جديدة ، حيث من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية في يوليو 2024.

ويستهدف عقار إعادة نمو الأسنان للأشخاص الذين يفتقرون إلى مجموعة كاملة من أسنان البالغين بسبب عوامل خلقية.

كاتسو تاكاهاشي ، كبير الباحثين ورئيس قسم قسم طب وجراحة الفم والأسنان في معهد البحوث الطبية بمستشفى كيتانو في مدينة أوساكا، يقول إن الفريق يستهدف تطوير الدواء و جعله جاهزًا للاستخدام العام في عام 2030. في التجارب السابقة على الحيوانات ، دفع الدواء إلى نمو أسنان “الجيل الثالث” بعد أسنان الطفل ثم أسنان البالغين الدائمة.

يركز الدواء على حالة عيوب خلقية مثل النقص في عدد الأسنان مع نمو عدد أقل منها، وهي حالة تصيب حوالي 1٪ من السكان، ويُعتقد أن العوامل الوراثية هي السبب الرئيسي لعُشر مرضى فقر الأسنان الذين يفتقرون إلى ستة أسنان أو أكثر ، وهي حالة مصنفة على أنها قلة الأسنان.

تُعرف هذه الحالات أيضًا باسم عدم تكوّن الأسنان، و يعاني الأشخاص الذين يكبرون وهم يعانون من عدم تكوّن الأسنان من القدرات الأساسية مثل المضغ والبلع والتحدث منذ صغرهم ، مما قد يؤثر سلبًا على نموهم.

بدأت الأبحاث في جميع أنحاء العالم في تحديد الجينات التي عند حذفها ، ستؤدي إلى نمو عدد أقل من الأسنان في الفئران المعدلة وراثيًا. قال تاكاهاشي عن أفكاره وقتها: “اختلف عدد الأسنان من خلال طفرة جين واحد فقط. إذا جعلنا ذلك هدفًا لأبحاثنا ، فيجب أن تكون هناك طريقة لتغيير عدد الأسنان (التي يمتلكها الناس)” بحسب كاتسو تاكاهاشي.

وفي التجارب نشرت صور لفاعلية العلاج وظهر فيها أن الأسنان الأمامية لنمس معالج بدواء إعادة نمو الأسنان .

نجح الدواء في تحفيز نمو سن سابع إضافي (في الوسط)، وخلال أبحاث تطوير الدواء تم العثور على بروتين يسمى USAG-1 ، تم تصنيعه بواسطة إحدى الصبغيات الوارثية (الجينات) ، للحد من نمو الأسنان. ويساعد منع عمل هذا البروتين بالسماح بنمو المزيد من الأسنان.

قام فريق بحث تاكاهاشي بتضييق نطاق تركيزهم على USAG-1 ، وطوروا دواءًا مضادًا للأجسام المضادة قادرًا على منع عمل البروتين. في التجارب التي أجريت في عام 2018 ، تم إعطاء الفئران ذات العدد المنخفض من الأسنان دواءً أدى إلى ظهور أسنان جديدة.

نُشرت نتائج البحث في ورقة علمية أمريكية في عام 2021 ، واكتسبت الكثير من الاهتمام مع بدايات أول دواء لتجديد الأسنان في العالم.

ويجري العمل حاليا لتجهيز الدواء للاستخدام البشري، و بمجرد التأكد من عدم وجود آثار ضارة على جسم الإنسان ، فسيهدف إلى علاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات والذين يعانون من قصور في نمو الأسنان.

وقال تاكاهاشي “نأمل أن نمهد الطريق للاستخدام السريري للدواء”. يمكن للطب أن يغير قواعد اللعبة إذا نجح هذا العلاج فإن تجديد الأسنان قد يحدث اختراقا هاما في مجال طب الأسنان بأكمله.

تحافظ بعض الحيوانات بما في ذلك أسماك القرش وبعض أنواع الزواحف على القدرة على إعادة نمو الأسنان لديها بشكل مستمر. ويُفترض أن ينمو لدى البشر مجموعتين فقط من الأسنان في حياتهم على مرحلتين ، ولكن يعتقد أنه أدلة على تحفيز مجموعة ثالثة من الأسنان.

يُظهر حوالي 1 ٪ من السكان زيادة في مراحل نمو الأسنان ، وهي حالة خلقية تسبب عددًا أكبر من العدد الطبيعي للأسنان لدى البشر. ووفقًا لبحث أجراه فريق تاكاهاشي ، تظهر حالة واحدة من كل ثلاث حالات من هذا القبيل على أنها نمو مجموعة ثالثة من الأسنان.

يعتقد تاكاهاشي أن قدرة البشر على تنمية مجموعة ثالثة قد ضمرت مع مرور الوقت وأن إعادة نمو الأسنان هو خيار ثالث إلى جانب أطقم الأسنان والغرسات.

https://www.youtube.com/watch?v=VL81CZQEPkw