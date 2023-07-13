جرت مراسم تسليم أول حفار بترول “صنع في مصر“، أمس الأربعاء، في مقر الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس شرق القاهرة.

وشهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا تسليم أول حفار بترول “صنع في مصر” في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية.

تدشين أول حفار بترول صنع في مصر

وأوضح الملا أن بدء تصنيع الحفارات محلياً خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الأمثل لإمكانياته والإسراع بخططه لحفر الآبار لزيادة انتاج الموارد البترولية والغازية، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامى فيه الإقبال على الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع أسعار البترول عالميا.

وأضاف أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة على طريق التصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها وتدعمه القيادة السياسية بشكل ملموس بما يساعد على تقليل الاستيراد وتوفير الإنفاق بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن ذلك يعد باكورة العمل على تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا، لافتا إلى أن التوسع في إقامة أنشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائد اقتصادي وفرص عمل وتنعكس إيجابا على رواج الأنشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة.

استثمارات بـ 6.5 مليون دولار

شدد الوزير على أن الانتهاء من أول حفار “صنع في مصر” باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار يعد نموذجاً للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين، ومثال ناجح علي تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين الي مصر بديلا عن الاستيراد، لافتا إلى أنه تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيدي مصرية وتوفير جانب منها من الخارج.

وأكد تشانغ تشاو يانغ الوزير المفوض بالسفارة الصينية في القاهرة اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، والرغبة في تعميق التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروعات كبري خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق، مؤكدا قيام القيادتين الصينية والمصرية بجهود مشتركة لتعزيز العلاقات ما أسفر عن نتائج ملموسة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر تامر صلاح أن رحلة تصنيع الحفار بدأت منذ أواخر العام 2022، حيث بدأت مرحلة الإعداد لتصنيعه وفق المواصفات العالمية واعتماد التصميمات الهندسية للحفار مع مراعاة عوامل السلامة والأمان وتوفير الخامات المعدنية اللازمة للتصنيع واختيار فريق العمل وكانت بداية التصنيع الفعلي في أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2023.

وأضاف “صلاح” أن الحفار الذي تم تسليمه اليوم هو باكورة سبع حفارات بقدرة 2000 حصان تم التعاقد مع المصنع لتصنيعها لشركة الحفر المصرية لتطوير أسطولها، مؤكداً على التوسع في أعمال تصنيع جميع مستلزمات أجهزة الحفر وصيانتها داخل وخارج مصر.

أول حفار بترول مصري