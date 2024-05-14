أول حالة شفاء لطبيب بعلاج شارك بتطويره بنفسه لسرطان الدماغ

بعد مرور عام على خضوع ريتشارد سكوليير لأول علاج في العالم للورم الأرومي الدبقي وقد طوره بنفسه، لا يزال جسم الطبيب الأسترالي خاليًا من السرطان رغم إصابته بأحد أكثر أنواع المرض فتكًا بالدماغ بحسب ما نقلته بي بي سي.

اعتمد العلاج التجريبي لأخصائي علم الأمراض البالغ من العمر 57 عامًا على نفس أبحاثه الرائدة حول سرطان الجلد، ويتسم النوع الفرعي للورم الأرومي الدبقي الذي يعاني منه البروفيسور سكولاير بأنه شديد الضراوة ولا يعيش معظم المرضى إلا لفترة تقل عن عام واحد بعد الإصابة به.

وأعلن سكوليير يوم الثلاثاء أن أحدث فحص له بالرنين المغناطيسي أظهر مرة أخرى عدم عودة الورم. وقال لبي بي سي: “لأكون صادقا، كنت متوترا أكثر مما كنت عليه في أي فحص سابق”.

يعد البروفيسور سكوليير واحدًا من أهم الخبراء في الطبي في البلاد، وقد حصل هذا العام على لقب الشخصية الأسترالية لهذا العام إلى جانب زميلته وصديقته جورجينا لونج، تقديرًا لعملهما الذي غيّر حياتهما في علاج سرطان الجلد.

ويعمل الاثنان كمديرين مشاركين لمعهد الميلانوما في أستراليا، وعلى مدى العقد الماضي، أدت الأبحاث التي أجراها الثنائي حول العلاج المناعي، والذي يستخدم جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية، إلى تحسين النتائج بشكل كبير لمرضى سرطان الجلد المتقدم على مستوى العالم. وقد تم الآن شفاء نصفه المرضى في أستراليا، بعد أن كانت النسبة أقل من 10%.

البحث الذي شاركت في الاستاذة لونج، استخدم جنبًا إلى جنب مع فريق من الأطباء، لعلاج البروفيسور سكوليير – ضمن مساع للعثور على علاج للسرطان أيضًا واكتشفت البروفيسور لونج – وهي طبيبة أورام طبية مشهورة – وفريقها أن العلاج المناعي يعمل بشكل أفضل عند استخدام مجموعة من الأدوية، خاصة عندما يتم إعطاؤها قبل أي عملية جراحية لإزالة الورم. وهكذا، أصبح البروفيسور سكوليير في العام الماضي أول مريض بسرطان الدماغ يتلقى علاجًا مناعيًا مركبًا قبل الجراحة.

وهو أيضًا أول من حصل على لقاح مخصص لخصائص ورمه، مما يعزز قدرات الأدوية على اكتشاف السرطان. وبعد شهرين صعبين من العلاج في بداية العام – قضاهما في التعامل مع نوبات الصرع ومشاكل الكبد والالتهاب الرئوي – يقول البروفيسور سكوليير إنه يشعر بصحة أفضل.