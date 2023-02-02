دشنت مدينة جدة؛ العاصمة التجارية للمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أول حافلة كهربائية لنقل الركاب في شوارعها وتعمل الشاحنة المصنعة وطنياً ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية “اليوم تعيش جدة تجربة فرية من نوعها وهي تدشين الحافلة الكهربائية الأولى وفق إطار ومسار محدد وتتميز بالحفاظ على البيئة وأيضاً تسمى صديقة للبية وتعتمد على الطاقة النظيفة (الطاقة البديلة) وتستطيع قطع 300 كلم عن طريق بطاريتها”.

وأضافت “كان هناك اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة الجفالي لتصنيع هذا النوع كتجربة ابتدائية سيتم تطبيقها وفق مسارات محددة ولم يتم تحديد هذه المسارات.. ستعمل هذه الحافلات على مسارات محددة لفترة معينة ثم سيتم تعميمها على كل المسارات”.

وأضافت “نأمل أن تكون عامل مساعد لتخفيف الزحام في جدة ونأمل أن تطبق على باقي مناطق المملكة. وستكون هذه التجربة ابتدائية ربما لمدة 3 أو 6 أشهر للاطلاع على نتائجها وفائدتها ومن ثم سيتم أخذ القرار بشأنها”.

أول حافلة كهربائية في السعودية

شهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في يونيو/حزيران 2022، تدشين أول حافلات صديقة للبيئة على مستوى مطارات السعودية تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، مزودة بكثير من المزايا والتجهيزات التقنية والمعدات، وتحتوي كل حافلة على أربع كاميرات لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة.

وكانت شركة طيبة لتشغيل المطارات، وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس) بدأتا في التشغيل الفعلي للحافلات التي خضعت لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات. ويبلغ طول الحافلة نحو 9 أمتار، ويمكن أن تقطع أكثر من 300 كيلومتر قبل التزود من جديد بالطاقة؛ حيث تستغرق أقل من ساعتين.

وتتميز حافلات ساس بالهدوء، ومحافظتها على البيئة، دون أي ملوثات، خاصةً انبعاثات الكربون، كما تتسم الحافلة بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم، إلى جانب تزويدها ببطاريات تعمل بنظام فريد لتبريد المياه لزيادة مدة عمل البطارية، وتعزيز كفاءتها أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية إلى مستويات قصوى، كما تحتوي الحافلة من الداخل على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة، وعلى شاشات عرض توضح جميع تفاصيل الرحلة، ومنطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.

ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن سلسلة أهداف شركة طيبة لتشغيل المطارات الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أول مطار في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتمده مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة، واستوفى جميع متطلبات شهادة الليد الذهبية، وحصل على جائزة المركز الأول للتميز البيئي للعام 2018 من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأول مطار سعودي حاصل على التصريح البيئي للتشغيل، الصادر عن المركز الوطني للالتزام البيئي، وذلك لكل العمليات بالمطار.

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