فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أول جهاز يمكنه اكتشاف سرطان الجلد بالذكاء الاصطناعي يحصل على موافقة أولية

حصل جهاز طبي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي على موافقة أولية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أجازت بموجبها استخدام الجهاز ديرماسنسر DermaSensor

فريق التحرير by فريق التحرير
ديرماسنسر

حصل ديرماسنسر وهو جهاز طبي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، على موافقة أولية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أجازت بموجبها استخدام الجهاز ديرماسنسر DermaSensor كأول جهاز طبي يعمل بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد: سرطان الجلد ، وسرطان الخلايا القاعدية ، وسرطان الخلايا الحرشفية.

تسمح تقنية التحليل الطيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجهاز للأطباء بتقييم الخصائص الخلوية وتحت الخلوية لآفة سرطان الجلد بشكل غير جراحي. وبعد ذلك، يوفر الجهاز اللاسلكي المحمول نتيجة فورية وموضوعية باستخدام خوارزمية تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء.

سيتم تسعير الجهاز من خلال نموذج الاشتراك بسعر 199 دولارًا شهريًا لخمسة مرضى أو 399 دولارًا شهريًا للاستخدام غير المحدود.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...