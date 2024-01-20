أول جهاز يمكنه اكتشاف سرطان الجلد بالذكاء الاصطناعي يحصل على موافقة أولية

حصل ديرماسنسر وهو جهاز طبي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، على موافقة أولية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أجازت بموجبها استخدام الجهاز ديرماسنسر DermaSensor كأول جهاز طبي يعمل بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد: سرطان الجلد ، وسرطان الخلايا القاعدية ، وسرطان الخلايا الحرشفية.

تسمح تقنية التحليل الطيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجهاز للأطباء بتقييم الخصائص الخلوية وتحت الخلوية لآفة سرطان الجلد بشكل غير جراحي. وبعد ذلك، يوفر الجهاز اللاسلكي المحمول نتيجة فورية وموضوعية باستخدام خوارزمية تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء.

سيتم تسعير الجهاز من خلال نموذج الاشتراك بسعر 199 دولارًا شهريًا لخمسة مرضى أو 399 دولارًا شهريًا للاستخدام غير المحدود.