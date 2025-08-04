أول جهاز محمول بشاشة قابلة للطي من لينوفو

جهاز لينوفو ThinkBook Plus Gen 6 المحمول القابل للطي هو أحد أبرز الأجهزة ذات التصميم المميز بشاشته القابلة للطي، و ابتكرت لينوفو جهاز كمبيوتر محمول بشاشة قابلة للطي بتصميم فريد، ودمجت التقنية في جهاز يمكن استخدامه كجهاز كمبيوتر عادي. إلا أن ThinkBook Plus Gen 6، يأتي بسعر 3300 دولار أمريكي، بشاشة تتوسع من 14 بوصة إلى 16.7 بوصة بضغطة زر. أما الشاشة القابلة للتوسع فهي تجعل جهاز ثنك بوك واحدًا من أروع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأكثرها تطورًا بلا منازع، سواء كان ذلك من جهة التصميم أو الابتكار. وتفيد الشاشة الطويلة عند العمل في تطبيقات الإنتاجية ومكالمات الفيديو، فهي تأتي بمستوى العين وبألوان نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة وساطعة من تقنيات OLED المرنة، مع لوحة مفاتيح ولوحة لمس من الطراز الأول، فيما يتميزأداء وعمر بطارية بالأداء العالي. يفيد هذا الكمبيوتر المحمول ايضا من حاجتك للتمرير المستمر أو استخدام شاشات متعددة. تتحول جداول بيانات Excel من 39 سطرًا مرئيًا إلى 66 سطرًا عند فتح الشاشة. سيُعجب المبرمجون بالشاشة العمودية المُحسّنة التي تعرض المزيد من الأسطر. ويصبح تعدد المهام والعروض التقديمية أثناء التنقل أسهل بفضل وضع شاشتين معاً بقياس 16:9 فوق بعضهما البعض. كما أن التطبيقات العمودية مثل انستاغرام وتيك توك أسهل في الرؤية على الشاشة الرأسية. يذكر أنه حين عُرض الجهاز لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام في لاس فيغاس، أبهر الحضور، وحصل على 75 جائزة، واعتبره البعض أحد أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ابتكارًا التي رأيتها على الإطلاق”.

قد يمثل السعر والوزن عقبات بسيطة إلى جانب زواية الشاشة المحدودة كحال خيارات منافذ الاتصال، ولا تعمل الشاشة باللمس. عند فتح جهاز ثينك بوك بلس لأول مرة، سترى شاشة OLED مربعة الشكل بقياس ١٤ بوصة بمعدل تحديث ١٢٠ هرتز ودقة ٢٠٠٠ × ١٦٠٠. ولكن بمجرد الضغط على زر، تنفتح الشاشة إلى شاشة أطول بقياس ١٦.٧ بوصة، فهل يسحق أكثر من 3 آلاف دولار؟ أنت الحكم وصاحب الميزانية!