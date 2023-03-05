في أول توبيخ حاد من نوعه، وصف بأنه أول توبيخ أمريكي حاد لإسرئيل من إدارة أمريكية، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية لإبادة قرية فلسطينية بأنها “بغيضة” و”غير مسؤولة” ومثيرة للاشمئزاز.

كما قررت الإدارة الأمريكية مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يخطط لزيارة واشنطن، فيما انطلقت حملة لمقاطعة زيارته في عريضة قامت عشرات الشخصيات اليهودية الأمريكية بتوقيعها، زاعتبر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة، أن دعوة سموتريتش إلى محو حوارة “تحريض على جريمة حرب”.

BREAKING: Israeli minister of finance Bezalel Smotrich: “The Palestinian village of Hawara should be wiped out of the earth. The Israeli government needs to do it and not private citizens” https://t.co/0yvEl6Q2We — Barak Ravid (@BarakRavid) March 1, 2023

ومساء الأربعاء، قال سموتريتش وهو رئيس حزب “الصهيونية الدينية”: “أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا”. وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة “ذي ماركر” إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات. وخلفت تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد، انتقادات دولية وإقليمية وتنديدا شديدا بما في ذلك من قبل السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والأردن وفرنسا والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

والأحد، شهدت حوارة وعدد من القرى في محيط نابلس هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.

وقوبل هجوم المستوطنين الإسرائيليين بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتقع حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ويمر من خلالها آلاف المستوطنين يوميا للوصول إلى مستوطناتهم المقامة على أراضي نابلس.