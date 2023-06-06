احتفلت الشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، أمس الإثنين، بإرسال أول تصميم رقائق إلكترونية متقدمة (عُمان-1، وعُمان-2) الذي تم تصميمه بواسطة مصممين عُمانيين للاختبار والتحقق من جاهزية التصنيع والإنتاج في معامل شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الحكومي في السلطنة وبدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل. ولم تورد الوكالة تفاصيل التقنية المعتمدة من ناحية التصنيع مثل تقنيات شرائح 3 نانومتر الأحدث أو تقنية 4 نانو التي تستخدم بأجهزة الهواتف الذكية .

وتأتي هذه الخطوة في إطار مخرجات الاتفاقية التي تمت بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل مع الشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة في يونيو/حزيران 2022 بهدف تأسيس أول مشروع استثماري في سلطنة عُمان لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية المتقدمة، وتدريب عدد من الكوادر العُمانية في هذا المجال.

إرسال أول تصميم رقائق إلكترونية عُمانية للاختبار والتحقق من جاهزية التصنيع "عُمان-1، وعُمان-2"#العُمانية_انفوجرافكس pic.twitter.com/3sPuWIIro9 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 5, 2023

وقال الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن هذا يمثل إنجازاً مهماً في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في سلطنة عُمان، ويوضح قدرات ومواهب الشباب العُماني الهندسية المحلية المتمثلة بتصميم دوائر متكاملة في مختبرات ومعامل معدة ومجهزة محلياً، ما سيفتح المجال للاستثمارات المحلية والعالمية في البحث والتطوير والتصنيع لإنتاج هذه الرقائق المتقدمة.

وأضاف “الشيذاني” أن هذه الخطوة ستعزز نمو الصناعات ذات الصلة بأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية بشكل عام، وبناء نظام بيئي متكامل يدعم هذه الصناعة في سلطنة عُمان.

وأكد فرحات جهانجير الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة – عُمان أن تسجيل أول شريحة مصممة محلياً بنسبة 100 بالمائة من قبل مهندسين عُمانيين (عُمان-1، وعُمان-2) جاء التزاماً من الشركة بتعزيز النمو التكنولوجي والابتكار في سلطنة عُمان من خلال الاستثمار في تطوير المواهب والخبرات المحلية، بهدف إيجاد أساس قوي لإنشاء مركز تجاري لتصميم الرقائق والتحقق منها في سلطنة عُمان.

وقد أجرت الشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة – عُمان برنامجاً تدريبياً شاملاً لتصميم الرقائق لأكثر من 90 مهندساً في سلطنة عُمان، بهدف إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للشركات العالمية والمحلية لتتخذ من سلطنة عُمان مقرًّا لعملياتها وتقديم خدماتها في المنطقة.

يذكر أن أشباه الموصلات لها خصائص كهربائية معينة تمكنها من العمل كأساس لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتعد وسيلة للتحكم في التيار الكهربائي وأجهزة كمبيوتر السيارات والطائرات وغيرها، وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في 2022 نحو 601.7 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بعام 2021 البالغ نحو 595 مليار دولار.

وقعت وزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على برنامج تعاون مع شركة أشباه الموصلات للتطوير والاستثمار، لتأسيس أول مشروع استثماري في سلطنة عُمان لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات.

ويهدف البرنامج الذي صُمّم بالتعاون مع مركز دعم التدريب بوزارة العمل إلى تعزيز قيم البحث والتصميم والتطوير من خلال الشراكات المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، كما يهدف إلى دعم نمو وتنويع الاقتصاد العُماني من خلال دعم برامج تنمية رأس المال البشري المستدامة التي تقود إلى توطين الصناعات في القطاعات التكنولوجية.

وقع الاتفاقية عن وزارة العمل الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التطوير وضمان الجودة فيما وقعها عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فهد بن سلطان العبري مدير عام المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل ووقعها عن شركة أشباه الموصلات للتطوير والاستثمار فرحات جاهانجير الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة.

وأوضح فهد بن سلطان العبري مدير عام المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن المشروع الاستثماري سيسهم في توطين التقنية وإيجاد فرص عمل وأعمال تجارية للكوادر الوطنية المؤهلة والشركات التقنية الناشئة والقطاع الخاص.

وأضاف أن المشروع سيعزز الناتج المحلي الإجمالي حيث تدخل أشباه الموصلات في صناعة الأجهزة التي ترتبط بشبكة المعلومات الدولية والأجهزة الإلكترونية المنزلية والمعدات والسيارات والطائرات والقطارات وغيرها من الأجهزة التي أصبحت ضرورية.

من جانبها قالت شريفة عيديد، من مركز دعم التدريب بوزارة العمل إن هذه الاستثمارات النوعية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الصناعات العالمية وتسهم في رفد القطاع الخاص بكوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار.

وقالت إنه تم تصميم البرنامج التدريبي التخصصي لمدة 10 أشهر لتزويد الخريجين بالمهارات والقيم والمعارف المطلوبة للمنافسة عالميًّا، حيث سيتم إجراء التدريب من قبل مستثمرين دوليين باستخدام أدوات حديثة ومتقدمة لتصميم الشرائح والرقاقات، على أن يتم التدريب بجامعة نزوى.

وستتكفل وزارة العمل بتأهيل 120 باحثًا عن عمل من خريجي الهندسة المتخصصين في مجال تصميم الإلكترونيات الدقيقة وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج التدريب المقرون بالتشغيل،كما ستتابع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطور وتقدم البرنامج للتأكد من مواءمته مع متطلبات القطاع، وسيتم تضمينه في مناهج ودورات الجامعة على المدى الطويل لإعداد الخريجين بشكل أفضل في مجال الصناعة.

وقد تقدمت الشركة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطة عمل واستثمار أولية ولمدة خمسة أعوام، إضافة إلى تدريب مجموعة من الباحثين عن عمل العُمانيين من خريجي تخصصات تقنية المعلومات ذات الصلة، وإقامة مصنع متخصص في تصنيع وتغليف وتصدير رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر العُمانية المؤهلة خلال السنوات الخمس المُقبلة في قطاع التقنية وتحديداً في مجال صناعة وتطوير تطبيقات وحلول أشباه الموصلات، كما ستقوم وزارة العمل بتمويل البرامج التدريبية والفرص الوظيفية في هذا المشروع الاستثماري.

يذكر أن أشباه الموصلات تعد مكونًا أساسيًّا في الرقائق الدقيقة التي تعمل على تشغيل كافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع تزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية عالميًّا سيزداد الطلب على أشباه الموصلات لاسيما وأن هناك العديد من الدول تواجه صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، حيث من المتوقع أن تصل صناعة أشباه الموصلات إلى تحقيق ما يقارب تريليون دولار في السوق العالمي قبل عام 2030.

وكانت وزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية وقعت، يوم 13 يونيو/حزيران 2022، على برنامج تعاون مع شركة أشباه الموصلات للتطوير والاستثمار، لتأسيس أول مشروع استثماري في سلطنة عُمان لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات.

ويهدف البرنامج الذي صُمّم بالتعاون مع مركز دعم التدريب بوزارة العمل إلى تعزيز قيم البحث والتصميم والتطوير من خلال الشراكات المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، كما يهدف إلى دعم نمو وتنويع الاقتصاد العُماني من خلال دعم برامج تنمية رأس المال البشري المستدامة التي تقود إلى توطين الصناعات في القطاعات التكنولوجية.

وقع الاتفاقية عن وزارة العمل الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التطوير وضمان الجودة فيما وقعها عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فهد بن سلطان العبري مدير عام المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل ووقعها عن شركة أشباه الموصلات للتطوير والاستثمار فرحات جاهانجير الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة.

وقال فهد بن سلطان العبري مدير عام المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حينها، إن المشروع الاستثماري سيسهم في توطين التقنية وإيجاد فرص عمل وأعمال تجارية للكوادر الوطنية المؤهلة والشركات التقنية الناشئة والقطاع الخاص.

وأضاف أن المشروع سيعزز الناتج المحلي الإجمالي حيث تدخل أشباه الموصلات في صناعة الأجهزة التي ترتبط بشبكة المعلومات الدولية والأجهزة الإلكترونية المنزلية والمعدات والسيارات والطائرات والقطارات وغيرها من الأجهزة التي أصبحت ضرورية.

وقالت شريفة عيديد من مركز دعم التدريب بوزارة العمل، آنذاك، إن هذه الاستثمارات النوعية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الصناعات العالمية وتسهم في رفد القطاع الخاص بكوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار.

وأضافت إنه تم تصميم البرنامج التدريبي التخصصي لمدة 10 أشهر لتزويد الخريجين بالمهارات والقيم والمعارف المطلوبة للمنافسة عالميًّا، حيث سيتم إجراء التدريب من قبل مستثمرين دوليين باستخدام أدوات حديثة ومتقدمة لتصميم الشرائح والرقاقات، على أن يتم التدريب بجامعة نزوى.

وستتكفل وزارة العمل بتأهيل 120 باحثاً عن عمل من خريجي الهندسة المتخصصين في مجال تصميم الإلكترونيات الدقيقة وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، كما ستتابع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطور وتقدم البرنامج للتأكد من مواءمته مع متطلبات القطاع، وسيتم تضمينه في مناهج ودورات الجامعة على المدى الطويل لإعداد الخريجين بشكل أفضل في مجال الصناعة.

وقد تقدمت الشركة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطة عمل واستثمار أولية ولمدة خمسة أعوام، إضافة إلى تدريب مجموعة من الباحثين عن عمل العُمانيين من خريجي تخصصات تقنية المعلومات ذات الصلة، وإقامة مصنع متخصص في تصنيع وتغليف وتصدير رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع الاستثماري فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر العُمانية المؤهلة خلال السنوات الخمس المُقبلة في قطاع التقنية وتحديدًا في مجال صناعة وتطوير تطبيقات وحلول أشباه الموصلات، كما ستقوم وزارة العمل بتمويل البرامج التدريبية والفرص الوظيفية في هذا المشروع الاستثماري.

وتعد أشباه الموصلات مكوناً أساسياً في الرقائق الدقيقة التي تعمل على تشغيل كافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع تزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية عالمياً سيزداد الطلب على أشباه الموصلات لاسيما وأن هناك عديد من الدول تواجه صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، حيث من المتوقع أن تصل صناعة أشباه الموصلات إلى تحقيق ما يقارب تريليون دولار في السوق العالمي قبل العام 2030.