أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين مونتسي تومي لخلافة خورخي بيلدا في تدريب المنتخب الوطني للسيدات لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.



و تداولت وسائل الإعلام بيان الاتحاد الإسباني، الذي ذكر : إن تومي عملت مساعدة للمدرب بيلدا منذ 2018 و”أثبتت نفسها ولعبت دورا بارزا في تطور المنتخب الوطني”.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء فسخ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقد بيلدا.



وتم تشكيل المجلس الجديد بعدما أوقف الاتحاد الدولي (الفيفا) لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بسبب فضيحة القبلة.





وأثار روبياليس عاصفة من الجدل في البلاد وخارجها بعد أن قبل اللاعبة جيني إيرموسو في شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني قبل 15 يوما.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب، اليوم الثلاثاء، «الصفح» من عالم اللعبة والمجتمع بأكمله بشأن «السلوك غير المقبول على الإطلاق» لرئيسه الموقوف لويس روبياليس؛ بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على شفتيها، خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي في سيدني.

وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم «خالص اعتذاراته… عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك».