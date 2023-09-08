هل يصلح سباليتي ما افسده الزمن في منتخب إيطاليا؟

يقود لوتشانو سباليتي منتخب إيطاليا لكرة القدم في أوّل مباراة رسمية له كمدير فني السبت، عندما يحل ضيفا على مقدونيا الشمالية في سكوبيي في المرحلة الخامسة من تصفيات كأس أوروبا (يورو 2024).

وسيكون سباليتي الفائز الموسم الماضي مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي مطالباً بمحو الصورة التي ترسخت في ذهن الإيطاليين والعالم بأن “الأزوري” لم يعد ذلك المنتخب الذي يهابه الجميع، لاسيما بعدما فشل في التأهل مرتين متتاليتين إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.

وعلى الرغم من أن إيطاليا نجحت بين البطولتين بالفوز بالنسخة الأخيرة من بطولة أوروبا التي أقيمت عام 2021، بجدارة تحت إدارة المدرب روبرتو مانشيني الذي قدم استقالته من أجل الانتقال إلى تدريب المنتخب السعودي، إلا أن الشكل العام لم يعد كما كان في الفترة التي كانت ترعب فيه خصومها.

بداية صعبة لسباليتي

وستكون بداية سباليتي صعبة كونه سيلاقي مقدونيا الشمالية التي حرمت المنتخب الأزرق من التأهل الى نهائيات كأس العالم في قطر، قبل مواجهة أوكرانيا بعدها بثلاثة أيام.

ويتقاسم المنتخب الإيطالي المركز الثالث في المجموعة الثالثة مع مقدونيا الشمالية، بعد فوز على مالطا 2-0 وخسارة على أرضه أمام إنكلترا 1-2، متخلفا عن نظيره الإنكليزي وصيفه الأوروبي بفارق 9 نقاط لكنه خاض مباراتين أقل.

ولعبت مقدونيا الشمالية ثلاث مباريات على غرار أوكرانيا ثانية المجموعة برصيد ست نقاط.

وكانت مقدونيا الشمالية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على إيطاليا 1-0 في باليرمو في الملحق القاري المؤهل الى مونديال قطر.

وحث سباليتي لاعبيه وجماهيره في مؤتمره الصحافي على نسيان مرارة تلك النتيجة والتركيز على المستقبل.

ووافقه حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي العملاق جانلويجي دوناروما حتى لو اعترف بأن اللاعبين “ما زالوا غاضبين” بسبب فشلهم في التأهل إلى مونديال قطر.

وقال دوناروما للصحافيين: “ليس الانتقام هو ما يدفعنا حقًا، لأننا نريد التركيز على أنفسنا، لكننا نعلم مدى أهمية هذه المباراة وما حدث في آخر مرة لعبنا فيها”.

تسافر إيطاليا إلى سكوبيي لخوض إحدى المباراتين اللتين قد تحددان مصيرها في التصفيات القارية للبطولة المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، حيث يهدفون إلى الدفاع عن اللقب.

وتلعب إيطاليا مع أوكرانيا على ملعب سان سيرو في ميلانو مساء الثلاثاء المقبل، على أمل كسب ست نقاط تمنحها المركز الثاني في المجموعة ووضع قدم في النهائيات كون صاحبي المركزين الاول والثاني يبلغانها.

وحرض سباليتي الذي قاد نابولي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990، على تشبيب صفوف المنتخب الذي بدأ يبدو مرهقاً قبل فترة طويلة من رحيل مانشيني إلى السعودية لتدريب منتخبها الوطني الشهر الماضي.

الرجل المناسب في الوقت المناسب

وقال حارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون الذي عيِّن رئيسا للوفد الإيطالي الاثنين: “لدي شعور بأن إيطاليا وجدت الرجل المناسب في الوقت المناسب”.

وأضاف “لقد أتيحت لي الفرصة لقضاء الأيام القليلة الماضية معه ومع طاقمه وهم يتحدثون عن الأفكار والمشاعر والقيم التي في رأيي هي ما نحتاجه لتحقيق أهدافنا”.

واستبعد سباليتي المخضرمين القائد ليوناردو بونوتشي (36 عاما) وماركو فيراتي وجورجينيو (كلاهما 31 عاما)، وهم الثلاثة الذين لعبوا دوراً أساسياً في فوز إيطاليا بلقب كأس أوروبا الأخيرة.

وقال المدرب البالغ من العمر 64 عامًا إن لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي فيراتي وأرسنال الإنكليزي جورجينيو تم استبعادهما بسبب قلة وقت اللعب مع فريقيهما حيث لم يخض الاول ولو دقيقة مع النادي الباريسي، في حين أن استبعاد قطب دفاع يوفنتوس السابق وأونيون برلين الحالي بونوتشي سيكون دائما لاقترابه من نهاية مسيرته الكروية.

ومن المحتمل أن يرتدي المخضرم الآخر مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي (33 عاما) شارة القائد ويمني النفس في تقديم مستواه في الدوري المحلي على الساحة الدولية.

ضد مقدونيا الشمالية، ستواجه إيطاليا لاعب نابولي إليف إلماس ومهاجم باليرمو السابق ترايكوفسكي الذي حسم مصير “الأتزوري” في كأس العالم، لكن المنتخب الحديث الولادة (تأسس عام 1993) يعاني في التصفيات ومن غير المرجح أن يصل إلى كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد تأهله لنسخة 2021.

ويتساوى رجال المدرب بلاغويا ميليفسكي في النقاط مع إيطاليا، لكنهم تعرضوا لهزيمة ساحقة أمام إنكلترا 0-7 في المرحلة الرابعة، وسيخوض مباراة الغد بدون قائده ستيفان ريستوفسكي الذي رفض دعوة المدرب.

ويرفض ريستوفسكي اللعب بإشراف ميلفسكي، وانتقد غوران بانديف، أفضل لاعب في البلاد على الإطلاق، المدرب لعدم استقالته فورًا بعد الهزيمة في حزيران/يونيو الماضي على ملعب ويمبلي، واتحاد كرة القدم في البلاد لعدم إقالته.

وقال بانديف لصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية الأربعاء: “الجميع توقع التغيير، وطالب الناس به، لكن المشكلة أعمق بكثير وتتعلق بأشخاص فوق المدرب”.

وأضاف: “لقد دمروا، بعد تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، أفضل جيل من اللاعبين قمنا بإنتاجه منذ 30 عامًا”.