أول إماراتية تفوز بمليون درهم بسحوبات أصبح الإماراتيون في صدارة المشاركين بها

للمرة الأولى على الإطلاق، توج سحب “محظوظ ” سحر، أول مليونيرة إماراتية الجنسية، والتي فازت بجائزة سحب القرعة المضمون التي تبلغ قيمتها 1 مليون درهم ضمن سحوبات “محظوظ” التي تحمل الرقم 130، والتي أقيمت يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، لتصبح بذلك المليونير رقم 45 من “محظوظ”. وأشار بيان صحفي أن أعداد المشاركين من مواطني دولة الإمارات في سحوبات “محظوظ”، تتزايد لمستوى كبير جعلتهم يحتلون الآن صدارة فئة المشاركين الأسرع نمواً.

وزع “محظوظ”، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم إجمالاً الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، حتى الآن جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 415 مليون درهم على أكثر من 242,000 فائز على مدار عامين منذ إطلاق عملياته.

لا تُعد سحر أول مليونير إماراتي الجنسية يتوجه “محظوظ” إلى الآن، ولكنها قطعاً أول سيدة إماراتية تفوز بمثل هذه الجائزة مع السحب الأكثر شعبية في الدولة، فحتى الآن، انضم 3 فائزين من مواطني دولة الإمارات إلى قائمة مليونيرات “محظوظ” الآخذة في التنامي، وإجمالاً، بلغ إجمالي الجوائز النقدية التي فاز بها المشاركون من مواطني الدولة 7,500,000 درهم تم توزيعها على أكثر من 8,000 فائز.

اعتادت سحر على المشاركة في “محظوظ” بانتظام على مدار عامين وهي تتحدث عن اللحظة التي تأكدت فيها من فوزها بسعادة بالغة، حيث إنها تلقت عدة مكالمات من صديقاتها تزفن لها خبر الفوز، غير أنها اعتقدت في البداية أن الأمر مجرد مزحة، لكن سعادتها كانت لا توصف عندما قامت بالتحقق من رصيد حسابها في “محظوظ” في صباح اليوم التالي، وذلك قبل تلقيها لمكالمة من فريق “محظوظ” تؤكد لها ذلك. كان شقيقها ووالدتها أول من زفت لهما خبر فوزها، لا سيما أن شقيقها هو من عرفها على السحب وشجعها على المشاركة.

وتقول سحر: “قد لا يشتري المال السعادة في الحياة، لكنه بالتأكيد يحقق الكثير من الأحلام ويجلب المزيد من الأمان والراحة لأي شخص. ليست هذه هي المرة الوحيدة التي أفوز فيها مع “محظوظ”، فقد سبق لي الفوز بالجائزة الثالثة في يناير من العام الجاري بعد أن طابقت ثلاثة من أصل الأرقام الخمسة الفائزة. غير أن الأمر مختلف تماماً هذه المرة مع هذه الجائزة الضخمة. لم أقرر بعد كيف سأقوم باستثمار مبلغ الجائزة، لكنني أنوي التعامل معه بحكمة”.

كانت القيمة الإجمالية لجوائز سحوبات “محظوظ” رقم 130 قد بلغت 1,417,000 درهم، والتي تم توزيعها على الفائزين بالجائزة الثانية والثالثة في السحب الكبير، وجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون.

يمكن المشاركة في سحوبات “محظوظ” عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، وسحب القرعة الأسبوعي في حلته الجديدة، والذي يقدم جائزة مضمونة بقيمة 1 مليون درهم لفائز محظوظ كل أسبوع بالإضافة لجوائز أخرى من الفئة الثانية والثالثة.