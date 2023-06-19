ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت سلطنة عمان، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكما أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن اليوم الإثنين 1 /12/ 1444هـ ، الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

فيما يتوقع أن يكون عيد الأضحى يوم الخميس وليس الأربعاء وفق مركز الفلك الدولي في باكستان والهند وبنغلادش، كما أعلن المجلس الديني الإسلامي في فرنسا عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

بالمقابل، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 18 جوان، الموافق لـ29 ذي القعدة 1444 ه.

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