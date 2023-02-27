حثت جمعية الادخار (ادخار) المواطنين السعوديين على الاقتصاد في المصروفات خلال الفترة المقبلة بعبارة “لا تستعجل وتصرف الراتب“.

وأوضحت الجمعية، المعنية برفع وتعزيز الوعي المالي لدى السعوديين، أن راتب شهر مارس/آذار المقبل سيكون في أول أسبوع من شهر رمضان؛ لذلك سيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، بالإضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون بدون راتب.

ونصحت جمعة الادخار منح مصروف العيد للزوجة والأبناء من راتب شهر فبراير/شباط الجاري، وشراء نصف مقاضي شهر رمضان من أسواق الجملة من راتب فبراير/شباط أيضاً، محذرة من العروض الكثيرة هذه الفترة؛ لأنها ستقضي على ما تبقى لديك من مال، إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية للعرض.

وتسعى “ادخار” إلى رفع الوعي المالي، وتقديم تدريب عليه، وعقد ورش مثل ورشة سداد الديون، والمشاركة في الحملات التوعوية، ومتابعة ووضع الخطط المالية.

متى رمضان 2023 في السعودية

يُتوقع فلكياً أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023 على أن يتم تحري هلال الشهر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس/آذار 2023.

ووفق البحوث الفلكية، فإن القمر سيغرب قبل الشمس في كل دول المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر، مما يجعل رؤيته شبه مستحيلة. وعليه، من المتوقع أن تعلن غالبية الدول العربية يوم الأربعاء 22 مارس/آذار المتمم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب موقع طقس العرب.

وأظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شهر رمضان 1444 هـ سيوافق يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023. وأضاف المعهد أن من المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس/آذار 2023 وهو يوم الرؤية، وفق ما نقلت عدة صحف مصرية عن المعهد.

وتعد السعودية من أهم دول العالم الإسلامي بسبب وجود المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. ومع اقتراب الشهر المبارك، يتساءل المسلمون عن موعد رمضان 2023 في السعودية، لأن الكثير من الدول العربية والإسلامية وبعض المسلمين في الدول الغربية يعتمدون التقويم السعودي في تحديد بداية الشهر الهجري ونهايته.

وحسب إجراءات الرؤية الشرعية التي يتم تحرّيها في المملكة في اليوم الأخير من شهر شعبان، يُتوقع أن تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة لتحري هلال شهر رمضان 2023 بمدينة حوطة سدير في محافظة المجمعة. وتستخدم المحكمة أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل رؤية هلال رمضان، والتعرف على موعد أول أيامه الذي قد يأتي موافقاً للتوقعات الفلكية، يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023.