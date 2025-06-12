أولى رحلات شركة الطيران “فلاي شام” من مطار دمشق الدولي إلى مدينة أبو ظبي

شهد أمس الأربعاء انطلاق أولى رحلات شركة الطيران الجديدة “فلاي شام” من دمشق إلى أبوظبي، وذلك بعد قرار استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات. و أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق رحلة “فلاي شام” من مطار دمشق الدولي متجهةً إلى أبوظبي. وتُعد “فلاي شام” شركة طيران حديثة أُطلقت في مايو الماضي. جاء قرار الإمارات استئناف الرحلات الجوية مع سوريا في أبريل الماضي، بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبوظبي في 13 أبريل. وفي خطوة موازية، أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” الحكومية في الثاني من يونيو الجاري عن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارًا من 16 يوليو المقبل، بعد توقف دام منذ عام 2012. وقد بدأت عدة خطوط طيران بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي منذ 7 يناير الماضي، بعد إعلان هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية عن بدء استقبال الرحلات الدولية. يُتوقع أن يُساهم استئناف هذه الرحلات في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل حركة المسافرين.

خطط الشركة للوجهات القادمة

المدير التجاري للشركة حمدي خلف أكد في تصريح لـمراسل سانا أن “فلاي شام” كشركة سورية تدرك حاجات ومتطلبات المواطنين السوريين أكثر من أي شركة أخرى، وهي داعم ورديف للشركة الوطنية، وتعتبر أول استثمار إماراتي يدخل حيز التنفيذ والتشغيل، وتملك حالياً 4 طائرات مع خطة للتوسع إلى 15 طائرة حتى نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن الشركة بدأت التشغيل برحلتين اليوم إلى مدينتي أبو ظبي والشارقة، مع وجود خطط مستقبلية تتضمن تسيير رحلات إلى مدن سعودية وأوروبية.

من جانبه، أكد معاون مدير مطار دمشق الدولي المهندس أديب أسعد أن “فلاي شام” ناقل وطني تم استحداثه مؤخراً، وجاء انطلاقه في توقيت مناسب نظراً لازدياد الطلب على السفر من وإلى سوريا، وأشار إلى أن الشركة تُعد إضافة جديدة للطيران السوري، وقدمت إدارة المطار التسهيلات اللازمة لها بصفتها شركة وطنية، إلى جانب دعم عمل باقي الشركات الأخرى.

وبيّن مدير المبيعات في الشركة برهان بيرقدار أنه سيتم تسيير 9 رحلات أسبوعياً بين دمشق والشارقة، ورحلتين أسبوعياً بين دمشق وأبو ظبي، و4 رحلات بين دمشق ودبي، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعياً بين حلب والشارقة، كما ستُسير الشركة رحلتين يومياً إلى الكويت، ورحلتين إلى مدينة مسقط في سلطنة عمان.

يذكر أن فلاي شام قد تأسست من قبل مجموعة من المستثمرين السوريين والإماراتيين الشهر الماضي وستنطلق بأسطول حديث من طائرات إيرباص A320 ، مجهزة بأحدث التقنيات والخدمات وتهدف إلى تلبية الطلب على السفر الجوي من وإلى سوريا، وتخطط للإعلان قريباً عن باقة من الوجهات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عروض ترويجية خاصة بمناسبة الانطلاقة، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.