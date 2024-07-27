شاهد افتتاح اسطوري لأولمبياد باريس والغيرة تظهر في موسكو ولندن

شهدت باريس بعد ظهر أمس افتتاح أولمبياد 2024 بحفل أسطوري على طول نهر السين وفي حدائق تروكاديرو وتضمن عروضًا تسلط الضوء على ثقافة باريس وفرنسا، واستعراض الأمم، وإضاءة المرجل الأولمبي فيما ظهرت عناوين صحف بريطانية تتحدث عن إفساد المطر للحفل والمشاركين فيه، بينما ضجت منصة إكس بمقارنة الحفل مع نظيره في أولمبياد موسكو على أنه أكثر نجاحا ولم يخلوا الأمر من الجدل حول لوحة قيل إنها ترمز للعشاء الأخير حيث تجمع ممثلون ومشاهير في عروض أزياء على منصة تشبه لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي.

وأشار فرنسيون على تويتر أن الحفل يفترض أن يكون عرضًا مناسبًا للعائلة، وقال أحدهم أنه كان يشاهده مع ابنته ولم يتوقع أن يضطر إلى الإجابة على سؤال من طفله البالغ من العمر 5 سنوات مثل عن رجل ملتحي لكنه يشبه الإناث ومشاهد قبلات لا مبرر لها كما أن بعض العروض لا تخدم الألعاب الأوليمبية، ويفترض أن الأمر يتعلق بالرياضة وجمع العالم معًا، من الواضح أن هذا من شأنه أن يسبب انقسامًا كبيرًا”.

وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الألعاب رسميًا بأول حفل افتتاح لم يقام داخل ملعب. فبدلاً من استعراض الدول المشاركة جرى نقل الرياضيين بأكثر من 90 قاربًا على طول 6 كيلومترات من نهر السين، بدءًا من جسر أوسترليتز وانتهاءً بحدائق تروكاديرو المقابلة لبرج إيفل.

وذكرت رويترز أن الأمطار طغت على الحفل بالكامل، حيث هتفت الجماهير للرياضيين على طول نهر السين وصعد الراقصون أسطح المباني وشدت ليدي جاجا بأغنية فرنسية شهيرة وبعدها، أشعلت الفرنسية ماري-جوزيه بيريك الحائزة على ثلاث ذهبيات أولمبية ومواطنها تيدي رينير المرجل الأولمبي قبل أن تؤدي سيلين ديون أغنية (هيم تو لاف) أو (ترنيمة الحب) في أول أداء مباشر تقدمه منذ سنوات، ما أثار حماس الجماهير وبدأ أسطول الزوارق في نقل الرياضيين على مسافة ستة كيلومترات من النهر بجوار بعض أكثر معالم العاصمة الفرنسية شهرة، حيث أعاد الفنانون إبراز بعض الألعاب التي ستشارك في الأولمبياد على منصات عائمة.

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وسيتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور مئة عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية.وانطلقت المنافسات يوم الأربعاء الماضي وستمنح أول ميدالية ذهبية من أصل 329 غدا السبت. وسيقام حفل الختام في 11 أغسطس آب.

وأقيمت بقية الاحتفال والبروتوكولات الرسمية في حديقة تروكاديرو Jardins du Trocadéro، بما في ذلك عرض ليزر. وبرزت تسلط الضوء على تاريخ وثقافة فرنسا ضمن 12 مشهدًا تحتفي بالرياضة وباريس والقيم الفرنسية. وشملت العروض فعاليات ظهرت على المعالم الأثرية والمياه وأسطح المنازل والجسور وفي السماء وعلى الجزر الاصطناعية. وشارك أكثر من 3000 راقص وممثل وموسيقي وبهلواني، بما في ذلك راقص الباليه الفرنسي غيوم ديوب ونجمة البوب ​​آيا ناكامورا وسيلين ديون وليدي غاغا.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع اقتراب الحفل من نهايته عند سفح برج إيفل “أدعو الجميع: احلموا معنا. مثل الرياضيين الأولمبيين، استلهموا من السعادة التي لا يمكن أن تمنحها لنا إلا الرياضة. دعونا نحتفل بهذه الروح الأولمبية للعيش في سلام”.

وارتفعت سحابة دخان ضخمة بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر تمثل ألوان العلم الفرنسي أعلى جسر فوق نهر السين وعزف رجل مجنح الأكورديون ضمن عرض تضمن العديد من الصور التي شملت عرض رقصة كانكان الشهيرة بواسطة راقصات مولان روج على ضفاف النهر. وقدم العرض صورة أكثر حداثة لفرنسا عندما غنت نجمة البوب الفرنسية-المالية آية ناكامورا، المطربة الفرنسية الأكثر استماعا في العالم، بعضا من أشهر أغانيها بصحبة فرقة موسيقية من الجيش الفرنسي.

وحظي غناء ناكامورا بهتافات كثيرة من الجماهير الموجودة على جانبي النهر، وقد أثارت شائعات مشاركتها جدلا حول الهوية الفرنسية، إذ قال مؤيدوها إنها تمثل حيوية فرنسا الحديثة في حين قال منتقدوها إن موسيقاها متأثرة بالجانب الأجنبي أكثر من الفرنسي.

جذب الحفل نحو 300 ألف متفرج اصطفوا على ضفاف النهر للاحتفال بالثقافة والأزياء والتاريخ الفرنسي بحفاوة بالغة، شوهد مئات الأشخاص يغادرون مبكرا مع هطول الأمطار. وقال أفيد بيورفال (34 عاما) القادم لمشاهدة الألعاب من أوهايو “كان الأمر جيدا باستثناء هطول الأمطار، كان الأمر لطيفا ومختلفا بدلا من الوجود في استاد كنا على النهر، لذلك فهذا أمر جيد ومثير للاهتمام وفريد من نوعه”. وأضاف بينما كان يعود للفندق بعد مرور الوفد الفرنسي “بمجرد أن تبتل، يصبح كل شيء على ما يرام”. وقالت جوزفين من باريس بجانب ابنتها (تسعة أعوام) والتي دفعت 1600 يورو (1736 دولارا أمريكيا) مقابل مقعدها “كان الأمر سيكون أفضل في وجود أجواء مشمسة”. وانتشر نحو 45 ألف شرطي وآلاف الجنود في عملية أمنية ضخمة في باريس لتأمين حفل الافتتاح. وبحضور العديد من زعماء العالم وكبار الشخصيات، تم تأمين الحفل من قناصة من فوق أسطح المباني مع إغلاق مجال باريس الجوي وتم مسح مجرى نهر السين بحثا عن القنابل.

نجوم ومشاهير

كان نجوم فرنسيون وعالميون بينهم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان ورافائيل نادال الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة وسيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وثلاثة من الرياضيين البارالمبيين آخر من حمل الشعلة الأولمبية قبل إشعال المرجل الأولمبي. وسيظل المرجل الأولمبي مشتعلا حتى حفل الختام في 11 أغسطس آب المقبل.

ومع بداية مرور قوارب الوفود المشاركة، حظي القارب اليوناني، الأول في الترتيب حسب التقليد الأولمبي، بتصفيق حار كما تعالت هتافات أكبر للقارب التالي الذي كان يحمل وفد اللاجئين. وأطلقت نوافير المياه زخات المياه وسط نهر السين أثناء مرور القوارب، بينما كان الرياضيون يلوحون للجماهير بالأعلام وسط توافد أمني كثيف. وكشف الرياضيان الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية في التاريخ مايكل فيلبس ومارتن فوركاد عن الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وفي وقت ما، كان هناك انتقال مباشر إلى حفل الترحيب في الصباح الباكر في مكان ركوب الأمواج، على بعد 16000 كيلومتر في جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادئ. * وفد إسرائيل بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين عام 2022، اندلعت الحرب في أوكرانيا وغزة لتقام الألعاب الأولمبية في أجواء متوترة. وفرضت فرنسا أعلى تأهب أمني رغم أن المسؤولين قالوا مرارا إنه لا يوجد تهديد محدد لحفل الافتتاح أو المنافسات. وفي الوقت ذاته، قال مسؤولون إن وحدات حماية من النخبة ترافق الرياضيين الإسرائيليين من وإلى مقر المنافسات وتُوفر الحماية لهم على مدار 24 ساعة يوميا طوال الألعاب الأولمبية. وشاهد مراسلو رويترز الوفد الإسرائيلي وهو يسير وسط صيحات استهجان لكن أيضا هتافات كثيرة. وارتفعت هتافات “فلسطين! فلسطين! فلسطين!” بين الجماهير أثناء مرور القارب.