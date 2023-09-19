by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أوكيو العمانية لشبكات الغاز تحدد النطاق السعري استعدادا لطرح أسهمها في اكتتاب عام

by سامر باطر

أعلنت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، اليوم الاثنين إنها حددت النطاق السعري لطرح عام أولي لأسهمها وقد تجمع 297 مليون ريال (772 مليون دولار) إذا باعت بالحد الأعلى للنطاق بحسب ما نقلته رويترز.

وأضافت الشركة في بيان أنها تخطط لطرح ما يصل إلى 2.12 مليار سهم أي ما يعادل 49 بالمئة من أسهمها فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان فيما يقرب من عقدين. وتقتفي سلطنة عمان بذلك أثر جارتيها أبوظبي والسعودية في التطلع إلى بيع حصص في أصول الطاقة مستفيدة من تعافي أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عمان وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وغير ذلك من العملاء. وحددت الشركة في إفصاح للهيئة العامة لسوق المال النطاق السعري بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد أي ما يعادل 0.131 و0.140 ريال (0.34 إلى 0.36 دولار) للمستثمرين من المؤسسات و126 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين الأفراد.

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سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...