أوكيو العمانية لشبكات الغاز تحدد النطاق السعري استعدادا لطرح أسهمها في اكتتاب عام

أعلنت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، اليوم الاثنين إنها حددت النطاق السعري لطرح عام أولي لأسهمها وقد تجمع 297 مليون ريال (772 مليون دولار) إذا باعت بالحد الأعلى للنطاق بحسب ما نقلته رويترز.

وأضافت الشركة في بيان أنها تخطط لطرح ما يصل إلى 2.12 مليار سهم أي ما يعادل 49 بالمئة من أسهمها فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان فيما يقرب من عقدين. وتقتفي سلطنة عمان بذلك أثر جارتيها أبوظبي والسعودية في التطلع إلى بيع حصص في أصول الطاقة مستفيدة من تعافي أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب.

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القوة الخفية بين يديك#اكتتاب_أوكيو_لشبكات_الغاز pic.twitter.com/nHEPOZvifb — OQGN (@WeAreOQGN) September 18, 2023

وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عمان وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وغير ذلك من العملاء. وحددت الشركة في إفصاح للهيئة العامة لسوق المال النطاق السعري بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد أي ما يعادل 0.131 و0.140 ريال (0.34 إلى 0.36 دولار) للمستثمرين من المؤسسات و126 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين الأفراد.