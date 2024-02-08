“أوكيو” العمانية تستعد لطرح وحدتين للاكتتاب

طلبت شركة الطاقة العمانية أوكيو “OQ SAOC” من البنوك المشاركة في الطرح العام الأولي لاثنين من وحداتها، في الوقت الذي تمضي فيه سلطنة عمان قدما في استراتيجية خصخصة طموحة.

تخطط “أوكيو” لإدراج أعمالها في مجال التنقيب والإنتاج، بالإضافة إلى وحدة الميثانول، وغاز البترول المسال، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أوكيو تستهدف جمع مليار دولار

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، في تصريحات لبلومبرغ، إن شركة OQ Exploration & Production يمكن أن تجمع حوالي مليار دولار في الاكتتاب العام.

وقالت المصادر إنه من المقرر إجراء الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، على الرغم من أن التوقيت لا يزال أوليًا وقد يتغير.

وتبذل سلطنة عمان جهودًا لتعميق أسواق رأس المال لديها من خلال حملة سحب الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه إلى الترقية إلى وضع الأسواق الناشئة، وتسعى إلى تعزيز خزائن الدولة.

وتأتي خطة عمان وسط طفرة واسعة النطاق في الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة الغنية بالطاقة، مع برامج خصخصة مماثلة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة جمعت مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.

طروحات أوكيو العام الماضي

وفي العام الماضي، طرحت شركة OQ أعمالها في خطوط أنابيب الغاز في طرح عام أولي قياسي بقيمة 749 مليون دولار للبلاد، بالإضافة إلى وحدة التنقيب عن النفط التابعة لها أبراج لخدمات الطاقة SAOG.

وقال صندوق الثروة العماني في ديسمبر الماضي، إن خطة سحب الاستثمارات ستشمل عشرات الإدراجات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وOQ Exploration & Production هي وحدة التنقيب والإنتاج التي تركز على الأصول التي تديرها شركة OQ. وتقع مصانع الميثانول والغاز البترولي المسال في صلالة جنوب عمان.

وتعد بورصة مسقط من بين أصغر البورصات في المنطقة، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 23 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وفي عام 2022، عينت الدولة الخليجية مستشارين لبورصتها.

وتعتبر سلطنة عمان، والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تصنفها شركة MSCI ضمن الأسواق الناشئة.