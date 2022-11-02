أوكادوك تغلق جولة تمويلية بقيمة 10 ملايين دولار لتوسعة أعمالها في السعودية

أعلنت أوكادوك، المنصة الإلكترونية المتكاملة لحجز المواعيد و الاستشارات الطبية عن بُعد، اليوم عن إغلاقها جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين دولار ضمن مرحلة ما قبل سلسلة التمويل “ب”، حيث تهدف جولة التمويل هذه لتوسعة أعمال المنصة في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم خدمات رعاية صحية متميزة و متقدمة تجمع بين أفضل خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمات التقليدية المقدمة بشكل شخصي.

وشملت الجولة التمويلية بقيادة شركة “أيغان بارتنرز” الاستثمارية و “بناة فنتشرز” عدد من المستثمرين كمجموعة “باسم إبراهيم هائل سعيد” و “كلوب 49” و “مجموعة العيسائي” و “بوبا العربية” إلى جانب شركتي “أيه دي كيو” القابضة و “ناو إنفِست”.

وإلى جانب القدرات المميزة التي تتمتع بها منصة “أوكادوك” بمساعدة المرضى في حجز المواعيد الطبية في العيادات أو حجز المواعيد عبر تقنية الفيديو في غضون 30 ثانية، ستقدم “أوكادوك” الآن مفهومي الرعاية الصحية المنزلية و الصيدليات السحابية كجزء من استراتيجيتها الرامية لتعزيز تجارب الرعاية الصحية لجميع المرضى في المملكة بما يتماشى مع أهداف “الرؤية السعودية 2030”.

ومؤخراً ضمت “أوكادوك” عدد من الصيدليات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمنصتها وتعمل حالياً لضم المزيد غيرها بهدف تقديم تجربة فريدة للمرضى.

وبهذه المناسبة، قال فضيل بن تركية، المؤسس و الرئيس التنفيذي لدى “أوكادوك”: “تكمن أهدافنا في أوكادوك بالارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للجميع، وهذا ما سنحققه من خلال توسعة أعمالنا في المملكة العربية السعودية، نحن ممتنون جداً لمستثمرينا ومساعدتهم لنا في تحقيق مهمتنا وإعدادنا للمرحلة التالية من مسيرة نمو وتطور أعمالنا”.

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني / يناير وأيلول / سبتمبر من عام 2022، ارتفعت نسبة المواعيد التي تم حجزها للاستشارات الطبية عبر تقنية الفيديو لتبلغ 3,3% من إجمالي عدد المواعيد الي تم حجزها ضمن الفترة نفسها، مقارنةً مع 1,7% في العام السابق. كما شهدت حجوزات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ارتفاعاً لتبلغ 0,6% من إجمالي عدد المواعيد.

من جانبه، أكد الدكتور رأفت طاهر، الرئيس التنفيذي لدى أوكادوك في المملكة العربية السعودية: “تشير هذه التوجهات إلى أن 30% من خدمات الرعاية الصحية سيتم تقديمها بأسلوب غير مركزي بحلول عام 2033، حيث سيحجز المرضى بشكل منتظم مواعيد الفحوصات الطبية المختلفة مثل العلاجات الفيزيائية و الفحوصات المخبرية بالإضافة لخدمات الحقن الطبي من المنزل. كما ستتيح جولة التمويل هذه تقديم أفضل نموذج للرعاية الصحية الهجينة ما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها من أي مكان وفي أي وقت”.

في حين تحدث خالد زين العابدين، المؤسس والشريك الإداري لدى “بناة فنتشرز”، المشاركة في قيادة جولة التمويل الحالية، قائلاً: “ينمو قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية بوتيرة متسارعة ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءاً من التوسع المتنامي و المستمر لأوكادوك وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية. هذا النوع من التكنولوجيا المهم والفريد من نوعه هو ما يحتاجه قطاع الرعاية الصحية لتحقيق نقلة نوعية متقدمة في المستقبل، ونتطلع قدماً لتصبح أوكادوك لاعباً رائداً ومهماً في السوق السعودية وأن تكون شركة مساهمة في رؤية المملكة 2030”.