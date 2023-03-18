ما أوقات بدء الدراسة في المناطق السعودية خلال رمضان؟

تقوم وزارة التعليم السعودية بتغيير أوقات الدراسة في شهر رمضان المبارك كي تتناسب مع أوقات الإفطار وأوقات السحور وأوقات الصلاة.

وبدأت إدارات تعليم المناطق في المملكة بتطبيق نظام جديد يُسمي نظام الدوام المرن لجميع المدارس في شهر رمضان، وبما أن الدراسة عادت بشكل كامل حضورياً في المدارس بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، يتساءل الطلاب والطالبات عن مواعيد دوامهم في شهر الصيام.

ونظام الدوام المرن هو أن وقت بدء اليوم الدراسي يحدده مدير كل إدارة تعليمية على حدة.

نظام الدوام المرن هو أن وقت بدء اليوم الدراسي يحدده مدير كل إدارة تعليمية على حدة

ويبدأ اليوم الدراسي في رمضان وفق نظام الدوام المرن ما بين الساعة 9 – 10 صباحاً، وتكون مدة الحصة 35 دقيقة فقط، ولا يوجد طابور صباحي، ومنح مدراء التعليم صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي.

وبحسب ما أعلنت إدارات تعليم بعض المناطق، فإن أوقات بدء الدراسة ستكون كالتالي:

الرياض: 9 صباحاً

المدينة المنورة: 9:45 صباحاً للبنين و9:30 صباحاً للبنات

حائل: 10 صباحاً.

الجوف: 10 صباحاً.

النماص: 9 صباحاً.

الزلفي: 9:45 صباحاً.

منطقة القصيم: 10 صباحاً.

جدة: 9 صباحاً للمدارس الصباحية. والساعة الواحدة ظهراً للمدارس المسائية. (محدث).

وادي الدواسر: 9:45 صباحاً (محدث).

تبوك: 10 صباحاً (محدث).

الأحساء: 9:45 صباحاً للبنين، و9:30 صباحاً للبنات (محدث).

وجميع التواقيت هي بتوقيت مكة المكرمة.

ولم تعلن باقي المناطق والمحافظات حتى الآن أوقات بدء الدراسة.