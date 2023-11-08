أوسيمين يعود لنابولي

كشفت صحيفة “الماتينو” الإيطالية كشفت، أن النيجيري فيكتور أوسيمين نجم فريق نابولي سيكون حاضراً خلال المباراة المقامة على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض نابولي مباراة هامة اليوم الأربعاء أمام يونيون برلين الألماني، لكن أوسيمين لن يتمكن من المشاركة، لأنه لم يستعيد بعد عافيته من الإصابة التي لحقت به مع نيجيريا في مباراة ودّية مع السعودية.

وكان أوسيمين غادر إلى بلاده للخضوع للعلاج ولفترة نقاهة حيث أمضى الأسبوعين الماضيين.

وغاب المهاجم النيجيري عن آخر 5 مباريات لحامل لقب الدوري الإيطالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام السعودية في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وسيواصل اللاعب فترة التعافي في المدينة الجنوبية ويأمل النادي في استعادة خدماته بعد فترة التوقف الدولي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.