أوسيك يحسم نزال البحر الأحمر ويحافظ على لقب بطولة العالم للملاكمة

احتفظ الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطولة العالم للملاكمة لفئة الوزن الثقيل بعد فوزه فجر الأحد على خصمه البريطاني العملاق أنتوني جوشوا في “نزال البحر الأحمر” في جدّة بالنقاط بعد 12 جولة محددة، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونخبة من الشخصيات، بالإضافة لأكثر من 40 ألف من الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وأعطى قاض واحد نتيجة 115-113 لجوشوا، بينما منح قضيان آخران الأفضلية لأوسيك بواقع 115-113 و116-112.

وكان البطل الأوكراني قد فاز على نظيره البريطاني في النزال الأول الذي جمعهما يوم 25 ايلول/سبتمبر2021 في ملعب ​توتنهام هوتسبير​ في لندن ليجرد صاحب الأرض من ثلاثة أحزمة لبطل العالم، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

وأصبح اوسيك بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل بذلك أحزمة بطل العالم للوزن الثقيل (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)، بالإضافة إلى فوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة “World Boxing Super Series” أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

وحقق ألكسندر أوسيك (35 عاما) انتصاره العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، 13 منها بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

في المقابل، تعرض أنتوني جوشوا (32 عاما) للهزيمة الثالثة حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية.

وفي بقية نتائج المنافسات التي أقيمت السبت، خسر الإماراتي راشد بالحصا أمام الجورجي ترايتشو جورجيف، فيما فاز الأوكراني دانيال لابين على السلوفاكي جوزيف جوركو بقرار الحكام، كذلك بالنسبة للبريطاني بين ويتاكير على الكرواتي بيتار نوسيتش.

وفاز الأمريكي أندرو تابيتي على مواطنه جيمس ويلسون بعد قرار فريق الثاني بإيقاف النزال، وانتصر السعودي زياد المعيوف على المكسيكي جوزيه ألاتور بالضربة القاضية.

وحاز بطل العالم السابق لوزن خفيف الثقيل السويدي بادو جاك على قرار حكمين من أصل ثلاثة للفوز على الأمريكي ريتشارد ريفيرا، في حين سقط الفرنسي ماتيو بودرليك بالضربة القاضية أمام البريطاني كالوم سميث.

كذلك حسمت الضربة القاضية النزال الذي جمع بين الأردني بدر السمرين الفائز على الآذري فؤاد تارفيردي. كما هزم الكرواتي فيليب هرجوفيتش نظيره الصيني تشانج زيلي بقرار الحكام.

وفازت رملا علي، البريطانية من أصول صومالية، على الدومينكانية كريستال غارسيا نوفا، في أول مباراة ملاكمة للسيدات في السعودية، بالضربة القاضية لتحفاظ على سجل من سبع انتصارات كاملة دون أية خسارة.