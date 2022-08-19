أوسيك – جوشوا وجهاً لوجه استعداداً لنزال البحر الأحمر

يسعى الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك لتأكيد أنه الأفضل على الساحة العالمية لفئة الوزن الثقيل، حين يواجه السبت البريطاني العملاق أنتوني جوشوا في “نزال البحر الأحمر” المرتقب في جدّة، على لقب بطولة العالم الذي يحمله.

أنظار العالم تتجه إلى السعودية لمعرفة من سيحسم لقب بطل العالم في الملاكمة، ويعد الأوكراني المرشح الأبرز للفوز بالنزال والحفاظ على لقبه بعد أن تفوق على جوشوا وجرده من أحزمته العالمية كبطل للاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في لندن العام الماضي.

وعيّن جوشوا (1.98 م)، بطل الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، المدرب العريق روبرت غارسيا للإشراف عليه ويبدو أنه مستعد للمنافسة بأسلوب أكثر عدوانية لتجنب هزيمة ثانية تواليًا.

وبدا أوسيك الاكثر ارتياحًا قبل النزال، مرتديًا زي القوزاق وبقصة شعر تقليدية، كما غنّى أغنية قديمة للمقاومة بحماسة عن المنصة أمام وسائل الإعلام العالمية.

وقال صاحب الـ35 عامًا “تعلمنا من بعضنا البعض في المعركة الأولى…كان لدينا الوقت الكافي لدراسة بعضنا البعض. لقد وُلدنا للتنافس على الحياة، على الأحزمة، على كل شيء. من لا ينافس، لا يفوز”.

وتابع “هذا النزال مهمّ للغاية بالنسبة لي ولفريقي وللشعب الأوكراني بأكمله، سيكون نزالًا أسطوريًا بكل تأكيد، خصوصًا أننا تواجهنا من قبل”.

واستعد أوسيك للنزال من خلال قيادته 100 كيلومتر على متن الدراجة في حرارة بلغت 45 درجة مئوية، وسبح لمدة تصل إلى خمس ساعات وكان قادرًا على حبس أنفاسه تحت الماء لمدة أربع دقائق و45 ثانية، حتى أن مديره إيغيس كليماس قال إنه كاد أن يُغمى عليه.

تدريبات خارقة

وقال المروّج ألكسندر كراسيوك عن أوسيك الذي لم يهزم في 19 نزالا احترافيًا “إنه يشبه كائنًا آليًا خارقًا. لقد عانى من الجحيم في المعسكر التدريبي في الأشهر الثلاثة الماضية. لقد اتخذ قراره بخوض هذا النزال في هذه الظروف بعد أن تلقى دعمًا كبيرًا من مواطنيه الأوكرانيين”.

وتابع “كان على اتصال بكبار ضباط الجيش وزار المستشفيات للاطمئنان على الجنود المصابين. حصل على الدعم وأرادته الناس أن يقاتل”.

من جانبه احتفظ جوشوا بالصمت بشأن تكتيكاته، لكن من المتوقع أن يحاول فرض قوته البدنية على أوسيك بعد أن أذهل الجميع بسرعته وتنوعه في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما نفى الملاكم البالغ 32 عامًا التكهنات بأن الهزيمة ستنهي مسيرته، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع تحمل خسارة ثالثة في مسيرته.

وقال في هذا الصدد “إنها معركة يجب الفوز بها. كانت الاستعدادات صعبة، لكني أحب الضغط، أريد أن أتنافس. أتطلع إلى ذلك”.

وتابع “أتطلّع لنزال تاريخي السبت لأستعيد الأحزمة، لقد تمرنت مع فريقي بشكل ممتاز، ورفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني، ما يدفعني هو شغفي للمنافسة والتطوّر دائمًا قبل كل شيء، الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها ليست الهدف الأوّل”.

وذاق جوشوا طعم الانتقام من قبل في المملكة العربية السعودية، عندما عاد من صدمته بخسارة بالضربة الفنية القاضية أمام المكسيكي آندي رويس جونيور وفاز في مباراة العودة في الدرعية في أواخر عام 2019.

على هامش الحدث المنتظر، قال الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن سعد المتحدّث الرسمي باسم شركة “سكيل تشالينج إنترتايمنت” المالكة لحقوق النزال “تثبت المملكة يومًا بعد يوم قدرتها على إبهار العالم، وفخور جدًا بالنمو الذي تشهده رياضة الملاكمة هنا، وباستضافة الأحداث العالمية”.

وأضـاف “المملكة اليوم أصبحت وجهة للأحداث الرياضية العالمية، ومنها الملاكمة التي تشهد نموًا كبيرًا بين شبابنا وشاباتنا، بنسبة تخطّت 300%”.