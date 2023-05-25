أوسيانو في أتلانتس والمنتهى في برج العرب أفضل مطعمين في دبي بحسب دليل غولت وميلو

أعلن دليل غولت وميلو في الإمارات، عن إدراج مطعمي أوسيانو والمنتهى ضمن دليله لعام 2023، بحصولهما على تصنيف 4 توك، كأفضل مطعمين في دبي.

غولت وميلو هو دليل مطاعم فرنسي. تأسس من قبل اثنين من نقاد المطاعم، هما هنري غولت وكريستيان ميلو في عام 1965.

وحصل الشيف غريعوار بيرغر في أوسيانو الموجود في أتلانتس على 17.5 نقطة من أصل 20 والشيف سافيريو سباراغلي في مطعم المنتهى الموجود في برج العرب على 17 نقطة، وذلك تقديرا لسعي المطعمين الدؤوب لرفع المعايير، والتحسين المستمر وبطبيعة الحال، لجودة الطعام الذي يتم تقديمه والتجربة التي يتلقاها الضيوف.

وللحصول على تصنيف 4 توك، يجب أن يسجل المطعم 17 نقطة أو أعلى، مع اشتراط أن يثير المطبخ المشاعر، وأن يستند إلى منتجات ذات جودة عالية ويتميز بأسلوب خاص للغاية.

وتوصف المطاعم التي تحتوي على أربعة توك بأنها استثنائية ونادرا ما توجد.

وللعام الثاني على التوالي، حصل أوسيانو على جائزة أفضل مطعم في الإمارات، متفوقاً على المنتهى.

وأثار كلا المطعمين إعجاب محققي غولت وميلو المجهولين بنهجهم المختلف في المأكولات الكلاسيكية.

تخطى الشيف غريغوار بيرغر حدود ما يمكن أن تكون عليه تجربة تناول الطعام، من خلال عرض مسرحي ودورات تفاعلية ونهج فريد لبناء قائمة تذوق الطعام، تحت عنوان ممر من حياته.

وفي الوقت نفسه ركز الشيف سافيريو سباراغلي وفريقه في المنتهى على التقنيات والمكونات الكلاسيكية، وصقل وتحسين الأطباق الإيطالية والفرنسية التقليدية.

في عام 2023، أثبتت أوسيانو أنه سيستمر في التطور، ليس فقط من حيث القائمة والفريق ولكن أيضاً مع الزخارف على السقف والأرضية والجدران، والتي تعمل جميعها على تحديث المساحة.