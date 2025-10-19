أوسو، أبرز ممثل كوميديا سوري يعود للدراما وينافس في موسم رمضان

بعد انتظار دام طويلاً لعودة الممثل الكوميدي الموهوب محمد أوسو من الولايات المتحدة هاهو يشرع بتصوير مسلسل جديد بعد تجربته على يوتيوب بمسلسل “الأعدقاء” وبعد سقوط النظام السابق، حزم أوسو أمتعته وعاد إلى بلاده، ليكون اليوم جاهزاً للعودة إلى الساحة الفنية والمشهد الدرامي من خلال عمل جديد يحمل توقيعه ككاتب وممثل. يقدم فيه مادة كوميدية تحت إشراف المخرج سيف الشيخ نجيب، في باكورة أعمال شركة إنتاج جديدة. ومن المتوقع أن يبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة في العاصمة دمشق، ويستمر لمدة 60 يوماً ليكون جاهزاً للعرض في السباق الرمضاني المقبل، على أن تعقد الشركة المنتجة مؤتمراً صحفياً تكشف فيه تفاصيل المشروع بالكامل. وقبل 20 سنة نجح محمد أوسو في مسلسل “بكرا أحلى” عام 2005، إخراج محمد الشيخ نجيب، من تحقيق شعبية كبيرة في أسلوبه الكوميدي العفوي ليضمن نجاحا جماهيريا واسعا، كرس اسم محمد أوسو باعتباره الانطلاقة الأولى له كممثل وكاتب.

من هو محمد أوسو؟

ولد محمد عمر أوسو في دمشق عام 1978، ونشأ فيها قبل أن يشق طريقه في عالم الفن والكتابة. منذ بداياته، حمل حلمه الخاص بأن يقدم شيئاً مختلفاً على الشاشة السورية، واستطاع عام 2005 تحقيق ذلك عبر مسلسل “بكرا أحلى”، الذي كتبه ومثّل فيه بدور “كسمو”، ليصبح هذا العمل علامة بارزة في الدراما السورية المعاصرة، ويحصد عنه “جائزة أدونيا” كأفضل كاتب في العام ذاته. لم يتوقف أوسو عند نجاحه الأول، بل تابع مسيرته الإبداعية بمزيج من السخرية الذكية والجرأة في الطرح الاجتماعي، فكتب ومثّل في أعمال مثل “كسر الخواطر” بدور “سلطة”، و”كثير من الحب كثير من العنف” الذي أدى فيه شخصية “هارون”، إلى جانب ظهوره في “الوزير وسعادة حرمه” ومشاركته في كتابة وتمثيل لوحات من السلسلة الشهيرة “مرايا”. رغم النجاحات، عرف أوسو جانباً قاسياً من الحياة ففي طفولته كان وسيماً جداً لدرجة أن رجل مجهول قام بصفعه دون سبب حين كان واقفا على باب بيته استعدادا للذهاب للمدرسة لأول مرة فكانت المدرسة تجربة مريرة لأنه غاب أول شهور المدرسة للعلاج من تلك الصفعة. وبعد مصاعب في دخول المعهد المسرحي دخل في مجال الدراما وبعد سنوات ن تعرّض للاعتقال عام 2012 بسبب مواقفه المعارضة للنظام السوري. وبعد الإفراج عنه، غادر سوريا ليستقر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استمر في التعبير عن ذاته عبر الفن والكتابة. وفي عام 2019، أطلق قناته الخاصة على يوتيوب “Mohamad Osso محمد أوسو”، مقدّماً من خلالها قصصاً من مسيرته وتجربته الشخصية مع لمسة من الفكاهة والتأمل.. عاد اسمه مجدداً للواجهة بإطلاق أعمال جديدة من تأليفه وإخراجه وتمثيله، مثل مسلسل “الأعدقاء” الذي عُرض عبر يوتيوب عام 2019، وإعلانه عن مشروع قصير بعنوان “عصابة موسى الكباس”. وبين محطات الاغتراب والحنين، يظل محمد أوسو أحد الأصوات الفنية التي حافظت على روح الكوميديا السورية الأصيلة مع وعي اجتماعي عميق وصدق شخصي نادر وموهبة مذهلة في الأفكار الدرامية والتأليف بعفوية قل نظيرها.