أوسع خيارات الدفع لمطاعم الشرق الأوسط من خلال اتفاقية تسرّع تحصيل المدفوعات

أصبح لدى رواد المطاعم ومشغليها مجموعة واسعة من خيارات الدفع، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا من خلال شراكة جديدة أعلنت عنها شركة دليفركت، الناشطة في حلول المطاعم وتجارة التجزئة، مع باي موب، الشركة المتخصصة في تمكين الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف هذا التعاون إلى دمج باي موب ضمن منصة “Deliverect Pay”، مما سيتيح للمطاعم في المنطقة قبول ومعالجة المدفوعات بسلاسة أكبر. ستُمكّن هذه الشراكة المطاعم من الاستفادة من نظام بوابة الدفع الخاص بباي موب لتنفيذ الطلبات عبر الإنترنت من خلال “Deliverect Direct”، مع توفير تجارب دفع مدمجة، وصول أسرع إلى العائدات، وزيادة معدلات قبول المعاملات. كما ستحصل منافذ الأطعمة والمشروبات على تسوية يومية مجانية لمدة ثلاثة أشهر وأسعار تفضيلية. تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود دليفركت المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات لديها وتحسين تجربة المطاعم والعملاء، مع خطط مستقبلية لتضمين باي موب في أجهزة الكشك الذكية التابعة لدليفركت. وعلق ناجي حداد، نائب الرئيس في دليفركت، على الشراكة بأنها “بداية رحلة مميزة” ستعزز قدرة المطاعم على التوسع والنمو، وتوفر المزيد من خيارات الدفع لمرونة أكبر. من جانبه، أكد إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لباي موب، أن هذه الشراكة تعزز مكانة باي موب الرائدة وتدعم التحول نحو التمويل الرقمي.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا