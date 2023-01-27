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أوزجان دينيز يعلن زواجه من مصممّة أزياء إيرانيّة وشهر العسل في دبي

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صورة بالأبيض والأسود نشرها الممثل التركي أوزجان دينيز في حسابه عبر "إنستغرام" تجمعه بزوجته مصمّمة الأزياء الإيرانيّة سمر دادغار
صورة بالأبيض والأسود نشرها الممثل التركي أوزجان دينيز في حسابه عبر "إنستغرام" تجمعه بزوجته مصمّمة الأزياء الإيرانيّة سمر دادغار

أعلن الممثّل التركيّ الشهير أوزجان دينيز زواجه من مصمّمة الأزياء الإيرانيّة سمر دادغار التي تصغره بـ21 عاماً، حيث احتفل الثنائيّ بزواجهما بعيداً عن الأنظار، فيما وصّفت الصحافة التركيّة خبر الزواج بأنّه “تمّ في السرّ” قبل أن يعلن دينير عن هذه المفاجأة.

واكتفى دينيز بعد انتشار خبر زواجه بنشر صورة في حسابه عبر “إنستغرام” تجمعه بحبيبته بالأبيض والأسود، أرفقها بقلبين، مغلقاً خاصيّة التعليقات. كما نشر أيضاً عبر خاصيّة “ستوري” في حسابه عبر “إنستغرام” صورة أخرى ظهر فيها خاتم الزواج في شكل واضح.

كما ذكّرت المواقع التركيّة أنّ زواج دينيز تمّ من مصمّمة الأزياء رغم وجود عدم موافقة من والدته، مشيرة في سياق آخر إلى أنّ العروسين سيقضيان شهر العسل هي دبي.

وشهدت علاقة أوزجان دينيز بطليقته فايزة أكتان كثيراً من التوتّر والخلافات، لعلّ أبرزها الفيديو الذي انتشر لها وهي تعتدي عليه بالضرب وتمزّق ملابسه. ووصلت خلافاتهما إلى المحكمة بعد اتّهام أكتان دينيز بتعنيفها، لكن تمّت تبرئته من التهمة بقرار صادر عن المحكمة.

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