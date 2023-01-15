أوروبا ضبطت 300 ألف “مهاجر غير شرعي” أغلبهم عرب واستقبلت 13 مليون لاجئ أوكراني عام 2022

احتل المصريون والتونسيون والبنغلاديشيون المرتبة الأولى في عام واحد شهد أكبر عدد من القادمين عن طريق وسط المتوسط بحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

سجلت فرونتكس 13 مليون لاجئ أوكراني عند الدخول على الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي من أوكرانيا ومولدوفا بين 24 فبراير 2022 حتى نهاية العام ، والتي لم يتم تضمينها في هذه الأرقام. وفي نفس الفترة ، تم الإبلاغ عن خروج 10 ملايين أوكراني من نفس الأقسام الحدودية.

حل السوريون بالمركز الأول في عمليات الدخول غير النظامي لدول الاتحاد، يليهم الأفغان، ثم التونسيون.

طريق وسط البحر الأبيض المتوسط

ارتفع عدد عمليات ضبط “المهاجرين غير الشرعيين” في وسط البحر الأبيض المتوسط بأكثر من النصف إلى أكثر من 100000 عملية. احتل المصريون والتونسيون والبنغلاديشيون المرتبة الأولى في عام واحد شهد أكبر عدد من الوافدين إلى هذه المنطقة من ليبيا منذ عام 2017 والأكثر من تونس في التاريخ الحديث بحسب بيان الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

وذكرت وكالة الأناضول أن الاتحاد الأوروبي سجل في 2022 أعلى نسبة دخول لمهاجرين بطرق غير نظامية إلى دوله الأعضاء منذ عام 2016. وارتفعت معدلات دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد في 2022 مع إزالة القيود المفروضة في 2021 بسبب جائحة كورونا. وأضافت الوكالة أن الزيادة بلغت 64 بالمئة في 2022، مقارنة بـ2021، بواقع 330 ألف عملية دخول بطريقة غير نظامية. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ 2016، بحسب الوكالة.