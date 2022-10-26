أوروبا تطفح بالغاز الفائض بعد نقص حاد

أخذت أزمة الطاقة في أوروبا منعطفاً مفاجئاً مع الكثير من شحنات الغاز التي ضاقت الموانئ بسفن تشحنها في إسبانيا بحسب بلومبرج. ويلفت التقرير إلى أنه أصبح لدى أوروبا فجأة غاز أكثر مما تستطيع استخدامه.

يأتي ذلك بعد أن سارعت أوروبا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم بغرض التخزين خوفا من حرمانها من الواردات الروسية التي طالما اعتمدت عليها وذلك بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والضغوط الأمريكية بالتخلي عن الغاز الروسي. وتجمعت عوامل مثل الطقس الدافئ على غير المعتاد وصفقات أبرمت للحصول على المزيد من شحنات الغاز مما يعني أن المرافق ممتلئة تقريبًا قبل أن يرفع الأوروبيون مستويات التدفئة في المنازل، فيما تراجعت أسعار الغاز بشكل حاد ، وهي أقل من ثلث ذروة الصيف. لكن التقرير ينوه إلى أن المخاطر لا تزال في الأفق كون الكثير يعتمد على تبدلات الطقس إذ أن موجة باردة أطول من المعتاد ستؤدي بسرعة إلى تراجع المخزونات الأوروبية. كما أن الحكومات الأوروبية أصبحت على أهبة الاستعداد إزاء أي تهديد بمزيد من حالات التخريب التي يمكن أن تصيب أصول الطاقة والتي يمكن أن تقلب أحوال السوق. لكن مع نهاية أكتوبر الحالي يبدو أن القارة في وضع أفضل مما توقع صانعو السياسات الأوروبيين.

وتقلصت إمدادات الغاز من روسيا منذ العام الماضي. وتوقفت التدفقات على خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي هذا الصيف قبل أن تتسبب عدة انفجارات في إتلاف الضخ من الأنابيب تلك الشهر الماضي. ويساعد الطقس المعتدل حاليا في الحد من الطلب في الوقت ، لكن صانعي السياسة الأوروبيين قلقون من أن انخفاض أسعار الغاز – مقارنة بارتفاع الصيف – سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك عندما تنخفض درجات الحرارة. قال جياكومو ماساتو ، كبير المحللين وكبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة الطاقة الإيطالية إلوميا: “من المتوقع أن تستمر تخمة الغاز الأوروبية حتى ديسمبر على الأقل”. “من غير المرجح أن تشهد أوروبا موجة برد طويلة في نوفمبر”. ووصلت أسعار الغاز قرب أدنى مستوى منذ يونيو على الرغم من أن المخاطر لا تزال تتجسد في أسعار السوق الحالية.

ويتم تداول العقود الآجلة لشهر فبراير بعلاوة قدرها 44٪ مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، كما أن تكاليف الشتاء القادم ستكون أعلى أيضًا ، مما يدل على أنه من المتوقع استمرار مشكلات العرض. كل هذا يعني أن تقليص استخدام الغاز في المنازل وغيرها ، على الرغم من مغريات انخفاض الأسعار ، سيظل أمرًا ضروريًا. وفقًا لـ تيميرا انرجي Timera Energy ، يُقدر انخفاض الطلب على الغاز خلال عام 2022 بحوالي 7-9٪ ، “مدفوعًا في الغالب بإغلاق كبار المستهلكين الصناعيين”. لكن هذا أقل من هدف الاتحاد الأوروبي لتخفيض الطلب بحدود 15٪. وقال محللون في تيميرا في مدونة “قدرة أوروبا على اجتياز أزمة موازية في الكهرباء والغاز خلال العامين المقبلين تعتمد بشدة على قدرتها على خفض الطلب.” “نعتقد أن الأزمة لم تنته بعد”.

ترتب على جهود أوروبا في ملء المخزونات أن التخزين الأوروبي ممتلئ بنسبة 93.6٪ وفي ألمانيا بنسبة 97.5٪ ، وفقًا لشركة جاز انفراستركتشر يوروب Gas Infrastructure Europe. في حين أن هذا يوفر بعض الراحة للسوق، فإنه يكفي في ألمانيا لتلبية الطلب لمدة شهرين من الطقس البارد فقط ، لذا ستحتاج أوروبا إلى الاستمرار في جلب المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ويبدو أن الطقس سيبقى أكثر اعتدالًا من المعتاد في شهر نوفمبر ، وفقًا لنموذج بلومبرج للطقس. ويتواصل في الوقت الحالي وصول السفن مع شحنات الغاز، وفي شمال غرب أوروبا تتطلع الموانئ لاستقبال 82 ناقلة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر ، بزيادة 19٪ عن سبتمبر. وفقًا لوسطاء السفن فيرنليز فإن المزيد من السفن ستبقى راسية لفترة أطول في ما يسمى بالتخزين العائم تحسباً لارتفاع الأسعار ووسط قدرة محدودة على استلام الشحنات. قد يستمر هذا الوضع حتى منتصف يناير. ارتفع مؤشر بلومبرج للناقلات المحملة الراسية في المياه لمدة 20 يومًا أو أكثر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل.

وحذرت شركة إناجاز الإسبانية الأسبوع الماضي من أنها قد تحتاج إلى الحد من الأرقام حيث لا يوجد مجال لاستيعاب الواردات الزائدة. وبينما تنخفض الأسعار الآن إلا أن الطلب قد يرتفع من آسيا ولا يزال بإمكان روسيا وقف تدفقات الغاز التي تعبر أوكرانيا ، إما عن قصد أو من خلال إصابة البنية التحتية مع استمرار القتال. سيضيف كلاهما ضغطًا تصاعديًا على الأسعار كما سيجعل ملء التخزين أكثر صعوبة في العام المقبل. في غضون ذلك ، يناقش وزراء الطاقة الأوروبيون أيضًا سقفًا مؤقتًا لأسعار الغاز القياسية. إحدى الحجج الرئيسية ضد هذا الإجراء هي أنه قد يزيد من صعوبة استمرار أوروبا في جذب الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه هذا الشتاء.