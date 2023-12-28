أوروبا تتطلع إلى النفط الفنزويلي بديلا عن النفط الروسي

تسعى الدول الأوروبية للاستفادة من تخفيف العقوبات مؤخراً بين الولايات المتحدة وفنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات منه في العالم بأكثر من 300 مليار برميل، لتأمين مصدر بديل عن النفط الروسي مع عودة فنزويلا إلى سوق الطاقة العالمي عقب تخفيف العقوبات الأمريكية ضدها، والتي تشكل نقطة تحول مهمة في صناعة الطاقة العالمية.

ستحقق هذه التطورات انفراجة كبيرة لأوروبا المتعطشة للطاقة خاصة بعد حل النزاعات المتعلقة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية، بتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PDVSA)، ومن المتوقع قريبا إبرام صفقة مع ريبسول وشركة إيني الإيطالية. الشركتان الأوروبيتان الكبيرتان ريبسول” و”إيني” تسعيان لتأمين الصادرات من مشروع لديه حقوق في أكبر حقل غاز بحري في أميركا الجنوبية

وتستفيد الدول الأوروبية كثيرا من هذه التحولات مع تحديات إمدادات الطاقة التي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية والدفع نحو التنويع بعيداً عن الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية. كما سيساهم الاتفاق بين شركة النفط الفنزويلية مع شركة ريبسول في تعزيز الاستثمار في مشروعهما المشترك، الذي يبشر بعصر جديد من زيادة الإنتاج في صناعة النفط والغاز الفنزويلية.