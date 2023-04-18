أطلقوا كذبة وصدقوها، أو هكذا جنت الدول الغربية، والساسة في أوروبا والولايات المتحدة، على أنفسهم بفرض عقوبات اقتصادية كاسحة على روسيا فيما تمتلك الأخيرة موارد هائلة فضلا عن مساحة مترامية تجعلها أكبر دول العالم مساحة، بل اقتصادا قويا يتفوق على الاقتصاد الألماني بحسب الكاتب الأمريكي كارلوس روا رئيس التحرير التنفيذي لمجلة ناشونال إنترست الأمريكية.

لكن الرئيس الأمريكي بايدن ردد مقولات شائعة بأن الاقتصاد الروسي هش ولن يصمد طويلا أمام العقوبات الغربية التي تبين أنها تسببت بأضرار كبيرة لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي وعملة الدولار الأمريكية بطرق غير متوقعة أثبتت أن الاقتصاد الذي يعتمد على الطاقة والذهب والقمح والموارد الطبيعية في روسيا، كما هو الحال في أوقات الأزمات والحروب، أقوى من اقتصاديات الخدمات الغربية.

ويعزو الكاتب سوء التقدير الغربي إلى عبارة أطلقها السيناتور الأمريكي لينساي جريهام عام 2014، وهي أن اقتصاد روسيا ضعيف ويعادل اقتصاد إيطاليا، لتنتشر وكأنها حقيقة أو من المسلمات التي لا ترقى للشك بأفواه وأقلام صناع السياسة والمعلقين الغربيين.

ويبدو أن روسيا استعدت للعقوبات الغربية جيدا بل واكبتها بإجراءات مقابلة حين أعلن بنك روسيا المركزي عن ربط عملة الروبل بالذهب من خلال الإعلان عن سعر ثابت لشراء الذهب بالروبل، وحدده بخمسة آلاف روبل (80 دولاراً) للجرام الواحد من الذهب.

يلفت تقرير مجلة ناشونال إنترست الأمريكية إلى أن الخطأ في المقارنة بين روسيا وإيطاليا يكمن في الاعتماد على إجمالي الناتج المحلي الإسمي، دون الأخذ بعين الاعتبار سعر صرف عملة كل دولة وتعادل القوة الشرائية التي تستخدم في حساب مستوى المعيشة وإنتاجية الاقتصاد. ويشير الاقتصادي الفرنسي المجدد جاك سابير إلى عدم كفاية هذا المقياس الكمي للاقتصاد ويقول إن إجمالي الناتج المحلي لروسيا عند قياسه وفقا لتعادل القوة الشرائية كان 74ر3 تريليون دولار عام 2013 و74ر2 تريليون دولار عام 2021، وهو تقدير مغاير تماما للتقديرات المتداولة. ويفسر سابير قوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات بالقول إنه على مدى الخمسين عاما الماضية سيطرت قطاعات الخدمات على الاقتصادات الغربية، والتي تصبح أقل أهمية في أوقات الصراع رغم أنه يتم احتسابها ضمن الناتج المحلي للبلاد. وفي أوقات الصراع، يصبح إنتاج السلع الفعلية هو الأهم. وبهذا المقياس فإن الاقتصاد الروسي ليس فقط أقوى من الاقتصاد الألماني بل إنه يزيد على ضعف الاقتصاد الفرنسي.

وضع روسيا المسيطر في سوق الطاقة والمواد الخام العالمية، باعتبارها دولة منتجة رئيسية للنفط والغاز لطبيعي والكوبالت والذهب والنيكل والفوسفات وخام الحديد والقمح والشعير، يمنحها نفوذا مهما على الاقتصادات والأسواق، ويجعلها أقل تضررا من العقوبات وأصعب في إخضاعها للضغوط الغربية.

خبراء الاقتصاد يسايرون الساسة

وهذه الحقيقة لم تفت على الكثير من دول الجنوب التي ترددت في الرضوخ للضعوط الأمريكية والاصطفاف إلى جانب أوكرانيا في فرض العقوبات ضد روسيا. وإذا كان السيناتور جريهام ارتكب خطأ كبيرا بمقارنته الاقتصادية بين روسيا وإيطاليا، فقد يمكن التسامح معه لأنه سياسي. لكن لا يمكن التسامح مع عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة الخارجية الذين كرروا هذا الخطأ على مدى سنوات بحسب كارلوس روا.

والحقيقة أن استمرار جاذبية أسطورة اقتصاد روسيا الذي يساوي اقتصاد إيطاليا، بين هؤلا المحترفين قد لا يكون مفاجأة في ضوء جاذبية قطاعات الخدمات في الغرب. فالنمو الكبير لهذه القطاعات كثيفة الرأسمال إلى جانب قيمتها الاسمية وإنتاجيتها جعل واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى لا تتبنى الاقتصاد الخدمي فقط، وإنما تفضله من الناحية السياسية والثقافية والأيديولوجية.

ويفخر الأمريكيون بشركات التكنولوجيا العملاقة في بلادهم باعتبارها قاطرة للنمو والابتكار والفخر الوطني. وهذا الحب لقطاعات الخدمات في الغرب أدى إلى النظر للأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة في الماضي مثل الطاقة والزراعة واستخراج الموارد الطبيعية والتصنيع باعتباره أنشطة عفا عليها الزمن.

لكن هذه النظرة هي التي جعلت الدول الغربية غير مستعدة لمواجهة عالم أصبحت فيه السلع الحقيقية مهمة مرة أخرى. وقد أظهرت حرب أوكرانيا أن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرات التصنيعية اللازمة لتلبية احتياجاتها من العديد من السلع الحقيقية.

وفي أوروبا قالت بريطانيا إنها تحتاج إلى 10 سنوات لاستعواض مخزون الأسلحة التي منحتها لأوكرانيا وإعادة تكوين مخزون سلاح مقبول. وكذلك يواجه الاتحاد الأوروبي مخاطر كبيرة في قطاع التصنيع بعد قطع إمدادات الطاقة القادمة إليه من روسيا. أخيرا يقول روا إنه حان الوقت لكي يعترف الغرب بأنه أخطأ في التقليل من حجم وقوة الاقتصادات المنافسة وبخاصة الاقتصاد الروسي. وسوف يتعين على صناع السياسة في الغرب أن يعيدوا تقييم نهجهم الحالي تجاه فن الحكم الاقتصادي وإدراك أن العقوبات ليست مقاسا واحدا صالحا لكل الدول وفي كل الحالات؛ خاصة عندما تستهدف دولة تمتلك قوة اقتصادية كبيرة مثل روسيا التي فشلت معها العقوبات بدرجة كبيرة.

وأقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات الاقتصادية على روسيا خصوصا، تشكل “خطرًا” على هيمنة الدولار.

وخلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، قالت يلين ردا على سؤال بشأن استعمال الدولار سلاحا “هناك مخاطرة مرتبطة بدور الدولار عند استخدامنا العقوبات المالية … بأن تقوض على المدى الطويل هيمنة الدولار”.