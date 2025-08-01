أوبو تطلق مجموعة هواتف من رينو 14

أطلقت شركة أوبو OPPO في الإمارات العربية المتحدة سلسلة هواتفها الجديدة Reno14 Series التي تتكون من ثلاثة طرز وهي برو و5 جي وإف 5 جي (Reno14 F 5G، Reno14 5G، Reno14 Pro 5G). تتميز الهواتف بتقنيات تصوير متطورة، وتصميم أنيق، ومتانة عالية. أهم ما تنفرد فيه هو التكامل مع غوغل جيمناي لتوفير قدرات ذكاء اصطناعي قوية في التصوير والإنتاجية. الهواتف متاحة للطلب المسبق بأسعار تبدأ من 1,499 درهم إماراتي، مع عروض تشمل سماعات مجانية وعرض استبدال. وإلى جانب تصميم حورية البحر المتلألئ وتقنية تصوير الفلاش بالذكاء الاصطناعي المتطورة من أوبو، تستفيد سلسلة Reno14 من قدرات الذكاء الاصطناعي الحديثة، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع Google Gemini لتوفر أداءً لا مثيل له ومزايا ذكية ومعززة. صممت سلسلة Reno14 Series لتمكين المستخدمين في مختلف السيناريوهات اليومية، وهي مزودة بتقنية التقاط الصورة الحية بالذكاء الاصطناعي AI Livephoto 2.0 ومزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة للتحرير والإنتاجية، وكلها موجودة في هيكل متين حاصل على تصنيف IP69، ليضمن المتانة الاستثنائية وراحة البال للمستخدم الإماراتي المميز. قال لاي رين، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “مكّنت سلسلة Reno المستخدمين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2019 من التقاط جمال الحياة ودفع عجلة الابتكار في مجال الهواتف الذكية باستمرار”. “ومع بيع أكثر من 130 مليون هاتف Reno عالمياً، أصبح يثق المستخدمون بنا في مجال التصوير العصري والرائد. وتَعِد سلسلة Reno14 Series المزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة و Google Geminiبمواصلة هذه الريادة، ومُساعدةً الجميع على صنع لحظاتهم والاحتفال بتألقهم في قلب الإمارات”.

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