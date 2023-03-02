انطلق سباق بين التطبيقات والخدمات الرقمية لدمج أداة تشات جي بي تي ChatGPT التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع فتح شركة أوبن إي آي بوابة اتصال البرامج (API ) إلى أداة ChatGPT الخاصة بها إلى شركات الطرف الثالث ، مما يمهد الطريق أمام الانتشار الكاسح لهذه الأداة ليتم دمجها في العديد من التطبيقات والخدمات مثل خدمة المواعدة أوكي كيوبيد OKCupid وحتى أدوات التسوق.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء إن المطورين يمكنهم الآن الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) للاتصال بأداة ChatGPT والتي ستسمح للشركات بدمج وظائف الدردشة الخاصة بالأداة وإجاباتها في منصاتها.

وأصبحت خدمات وتطبيقات مثل كل من كويزليت Quizlet Instacart و سناب Snap و توزر Tusor من بين الشركاء الأوائل الذين يجربون إضافة ChatGPT. المواعدة التي جربت OKCupid بالفعل استخدام chatgpt لكتابة أسئلة مطابقة.

وتسعى مايكروسوفت لترويض أداة الدردشة في محرك البحث بينغ بعد جموحها بتقديم اجابات وردود مقلقة

ساهمن الموجة الأولية من الترويج بإثارة الاهتمام بالأداة و تجديد سباق التنافس بين شركات التكنولوجيا لتطوير ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة في منتجاتها.

وتستكشف بعض الشركات سبل الاستفادة من تكامل خدماتها مع الأداة لخدمة العملاء والاستخدامات الأخرى عبر تطبيقاتهم المفضلة.

تمنح أداة كويزليت (Quizlet) التي تجتذب أكثر من 60 مليون طالب بأداة تشات جي بي تي، وسيلة لتشكيل وطرح الأسئلة بالاستناد إلى مواد الدراسة لمساعدة الطلاب على الاستعداد للامتحانات.