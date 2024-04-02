أوبك+ يتجه نحو الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعه القادم

يعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من الدول المنتجة للنفط، اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024.

وتهدف اللجنة إلى تقييم تطورات السوق العالمية للنفط ومراجعة التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

ووفقاً لتقرير وكالة “رويترز” من غير المرجح أن توصي اللجنة بأي تغييرات في سياسة الإنتاج الحالية.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الحالي مدعومة بنقص الإمدادات وهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.

وبلغ سعر خام برنت 89 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، مرتفعًا من 77 دولارًا في نهاية عام 2023.

واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، في مارس 2024 على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو 2024.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستركز على خفض الإنتاج بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من عام 2024 لتحقيق التوزيع العادل لتخفيضات الإنتاج بين جميع الدول الأعضاء.

وبعد انتهاء قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو، من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي تخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميًا.

وتجتمع اللجنة كل شهرين لتقديم توصيات بشأن سياسة الإنتاج، والتي يتم مناقشتها والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.