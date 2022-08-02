أوبك تضخ 310 آلاف برميل إضافية يومياً

ضخت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يومياً في تموز /يوليو الماضي، إذ غطت زيادة في المعروض من دول خليجية على تعطلات الإمداد من نيجيريا وليبيا، وأن الدول الأعضاء نفذت نحو 60% من الزيادة الإنتاجية التي تعهدت بها بموجب اتفاق مع حلفاء للمنظمة.

وأظهر مسح أجرته “رويترز” أن منظمة الدول المصدرة للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يومياً من الخام الشهر الماضي، بزيادة قدرها 310 آلاف برميل يومياً عن مجمل الإنتاج في حزيران / يونيو.

وجاء نحو 240 ألف برميل يومياً من تلك الزيادة من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة “أوبك +”، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يومياً.

في حين ذكرت صحيفة “كوميرسانت اليومية”، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن روسيا زادت إنتاجها اليومي من النفط ومكثفات الغاز في يوليو بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.468 مليون طن.

وكان تقرير نقلا عن مصادر ثانوية في “أوبك+” أظهر أن إنتاج الخام الروسي بلغ 9.78 مليون برميل يوميا في يونيو ارتفاعاً من 9.27 مليون برميل يوميا في أيار /مايو.

وأظهر التقرير أن روسيا أنتجت 885 ألف برميل يومياً أقل من حصتها الإنتاجية بموجب اتفاق “أوبك+” في يونيو، وهو تحسن عن تراجع بلغ 1.28 مليون برميل يوميا في مايو.

بينما قالت وزارة النفط العراقية، في بيان أمس، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.303 مليون برميل يومياً في يوليو.

وأضافت الوزارة أن معدل سعر البرميل بلغ نحو 103.60 دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات لذلك الشهر 10.608 مليار دولار.

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