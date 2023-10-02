الأمين العام لمنظمة أوبك: ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص أن نقص الاستثمار يعرّض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف الغيص في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي عقده الإثنين ونقلته وكالة “رويترز“: “ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية”.

ولفت إلى أن منظمة “أوبك” متفائلة بشأن الطلب على النفط.

OPEC SG HE #HaithamAlGhais participated in the opening ceremony of #ADIPEC2023, and the ministerial roundtable “Fast tracking the energy transition: Innovative new policies and a more inclusive approach” with… pic.twitter.com/2zr5ISqnTb — OPEC (@OPECSecretariat) October 2, 2023

وحذر الغيص، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

وقال في بيان له، إن التخلي عن الوقود الأحفوري “سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

كانت شركة النفط العالمية الكبرى “بي.بي” البريطانية، قد قالت إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.