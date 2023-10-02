فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسطاقة

الأمين العام لمنظمة أوبك: ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز

ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص أن نقص الاستثمار يعرّض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف الغيص في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي عقده الإثنين ونقلته وكالة “رويترز“: “ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية”.

ولفت إلى أن منظمة “أوبك” متفائلة بشأن الطلب على النفط.

وحذر الغيص، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

وقال في بيان له، إن التخلي عن الوقود الأحفوري “سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

كانت شركة النفط العالمية الكبرى “بي.بي” البريطانية، قد قالت إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا