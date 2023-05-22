أوبك تحذر من نقص الاستثمارات في قطاع النفط

دعا الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، والتي سيؤدي النقص فيها إلى تقلبات في الأسعار.

وقال الغيص خلال مؤتمر في دبي اليوم الإثنين، إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلباً في الأسواق على المدى الطويل، وبما يعرّض النمو للخطر.

الغيص كان انتقد في وقت سابق الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار. وحث الوكالة على الإدارك بأن كل التوقُّعات تؤكد الحاجة إلى المزيد من النفط والغاز لتغذية النمو والازدهار الاقتصادي العالمي في العقود المقبلة، لا سيما في الدول النامية.

تقدر “أوبك” حجم الاستثمارات المطلوب ضخها في قطاع التكرير بـ1.6 تريليون دولار ، وهي تؤكد على ضرورة تسريع ضخ هذه الاستثمارات لتجنب شح المعروض في الوقود، خصوصاً مع تزايد الطلب على النفط بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

قال الغيص إن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة بدلاً من استبدال شكل من الطاقة بآخر. وشدد على أن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة، وبرأيه، فإن “تلك هي الحقيقة التي يجب النطق بها”